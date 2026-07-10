Суд встал на сторону семьи погибшей на станции Северка женщины

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Семья женщины, трагически погибшей под колёсами поезда на станции Северка, добилась справедливости через транспортную прокуратуру. Теперь по решению суда родственникам погибшей выплатят компенсацию.Родня погибшей попросила о помощи во время личного приёма у уральского транспортного прокурора. Они требовали возмещения морального вреда за невосполнимую утрату. По поручению руководства прокуратуры сотрудники Свердловской транспортной прокуратуры провели проверку. Они выяснили все обстоятельства трагедии, которая случилась 8 января 2026 года.По результатам проверки прокурор решил защищать права осиротевшей семьи в суде. В иске он указал, что ответственность за смерть человека должен нести владелец источника повышенной опасности — то есть владелец инфраструктуры.Дело рассматривали в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга. Судьи внимательно изучили все доводы прокуратуры и признали их обоснованными. В итоге суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объёме. С владельца транспортной инфраструктуры решили взыскать крупную сумму — 650 тысяч рублей. Все эти деньги пойдут семье погибшей женщины в качестве компенсации морального вреда.Решение уже вступило в законную силу, и его теперь обязаны исполнить. За исполнением судебного акта проследит надзорное ведомство. Мероприятие для возрастной категории 18+