Возрастное ограничение 18+
Жителя Верхней Пышмы осудили за драку в баре
Фото: Верхнепышминский городской суд
Верхнепышминский городской суд вынес приговор местному жителю, который в марте 2026 года подрался со своим знакомым в баре «Градус 24».
Согласно материалам дела, между мужчинами произошёл конфликт. Ситуацию усугубляло состояние алкогольного опьянения, в котором пребывали товарищи. В какой-то момент ныне осуждённый достал из кармана нож и ударил им своего знакомого не менее шести раз. Травмы были квалифицированы как тяжкие.
Суд признал мужчину виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ и назначил наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, между мужчинами произошёл конфликт. Ситуацию усугубляло состояние алкогольного опьянения, в котором пребывали товарищи. В какой-то момент ныне осуждённый достал из кармана нож и ударил им своего знакомого не менее шести раз. Травмы были квалифицированы как тяжкие.
Суд признал мужчину виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ и назначил наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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