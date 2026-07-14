Возрастное ограничение 18+
Молодой водитель с несовершеннолетними друзьями попал в ДТП в Екатеринбурге
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Минувшей ночью, примерно в 01.50, в Екатеринбурге возле дома № 8 на улице Окружной в бетонный столб влетел «ВАЗ-2107».
По данным УГИБДД по Свердловской области, за рулём был 18-летний молодой человек без водительских прав. Кроме него в машине были ещё двое парней 15 и 17 лет – оба жители села Бутка Талицкого района. Известно, что они приехали в Екатеринбург для поступления в колледжи. Ночью они решили покататься по городу вместе со своим другом, но поездка обернулась серьёзной аварией. Сейчас молодые люди находятся в местных больницах, где им оказывают всю необходимую помощь.
В ГИБДД отмечают, что в момент ДТП ни водитель, ни пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности. Также водитель не выполнил требование об остановке и повредил элементы дорожной инфраструктуры.
На совершеннолетнего водителя составили семь протоколов: за пьяную езду при отсутствии прав (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ), за невыполнение требования об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ), за отсутствие полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ), за управление незарегистрированным автомобилем (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ), за управление без документов (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ), за непристёгнутые ремни (ст. 12.6 КоАП РФ) и за повреждение опоры освещения (ч. 1 ст. 12.33 КоАП РФ). Также автоинспекторы начали расследование по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ по факту самого ДТП. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным УГИБДД по Свердловской области, за рулём был 18-летний молодой человек без водительских прав. Кроме него в машине были ещё двое парней 15 и 17 лет – оба жители села Бутка Талицкого района. Известно, что они приехали в Екатеринбург для поступления в колледжи. Ночью они решили покататься по городу вместе со своим другом, но поездка обернулась серьёзной аварией. Сейчас молодые люди находятся в местных больницах, где им оказывают всю необходимую помощь.
В ГИБДД отмечают, что в момент ДТП ни водитель, ни пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности. Также водитель не выполнил требование об остановке и повредил элементы дорожной инфраструктуры.
На совершеннолетнего водителя составили семь протоколов: за пьяную езду при отсутствии прав (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ), за невыполнение требования об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ), за отсутствие полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ), за управление незарегистрированным автомобилем (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ), за управление без документов (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ), за непристёгнутые ремни (ст. 12.6 КоАП РФ) и за повреждение опоры освещения (ч. 1 ст. 12.33 КоАП РФ). Также автоинспекторы начали расследование по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ по факту самого ДТП. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию