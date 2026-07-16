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Жителя Артёмовского обвиняют в хищении двух телефонов на вокзале Екатеринбурга

11.27 Вторник, 21 июля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Жителя Артёмовского обвиняют в хищении двух телефонов на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге.

Как рассказали Вечерним ведомостям в УТ МВД России по УрФО, первый эпизод, который вменяют мужчине, произошёл 16 марта 2026 года. В тот день в дежурную часть транспортной полиции обратился 49-летний житель Челябинской области, рассказавший, что он познакомился с мужчиной на вокзале, который в какой-то момент отобрал у него телефон и скрылся. Свой гаджет потерпевший оценил в 7500 рублей.

Полицейские стали просматривать записи с камер видеонаблюдения и проверять ближайшие комиссионные магазины, в одном из которых обнаружили похищенный мобильник. Подозреваемого задержали в тот же день. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что приехал в Екатеринбург, чтобы найти работу, а за телефон получил 1000 рублей, которые он впоследствии потратил на выпивку.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ, а на следующий день отпустили под подписку о невыезде, вернув телефон законному владельцу.

Вечером того же дня в дежурную часть екатеринбургского вокзала позвонили коллеги из Кургана и сообщили о пропаже телефона 39-летней жительницы Нижнего Тагила. По её словам, она забыла гаджет в кафе на вокзале, а когда вернулась за ним, найти не смогла. Поскольку посадку на ее поезд к тому времени уже объявили, она решила обратиться за помощью в ОВД уже по приезде в Курган. Телефон, с её слов, стоил 100 000 рублей.

Транспортные полицейские вновь стали изучать записи с камер видеонаблюдения и вскоре выяснили, что забытый телефон присвоил тот же гражданин, с которого они отпустили несколько часов назад. К этому моменту мужчина успел приобрести билеты в Каменск-Уральский и сесть на поезд.

Задержали его на следующий день и изъяли из ломбарда похищенный телефон. В ходе опроса задержанный рассказал, что получил за него 5000 рублей, и, как и в прошлый раз, потратил все на выпивку.

«На этот раз действия уральца квалифицировали в соответствии с пунктом "в" части 2 статьи 158 УК РФ, а его самого поместили под стражу. Уголовные дела объединены в одно производство. В самое скорое время их направят на рассмотрение в суд»,

– сказали в УТ МВД по УрФО.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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20:50 Бывшего чиновника-агронома екатеринбургский суд надолго отправил за решётку
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