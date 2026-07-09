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Работника железной дороги из Серова будут судить за присвоение имущества на 3,5 млн рублей

09.29 Вторник, 14 июля 2026
Фото: УТ МВД России по УрФО
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В Серове на скамье подсудимых оказался 49-летний работник железной дороги. Его обвиняют в присвоении имущества железнодорожной организации – по части 4 статьи 160 УК РФ.

Согласно материалам дела, работая мастером по эксплуатации и ремонту машин, обвиняемый с марта по июнь 2025 года забирал себе запчасти для грузовых автомобилей, измерительные и бытовые приборы, которые числились на балансе путевой машинной станции. Он оформлял акты о списании имущества, сам подписывал документы, после чего вывозил имущество с территории станции. Общая сумма ущерба составила более 3,5 млн рублей.

«Из материалов дела следует, что преступный умысел у злоумышленника возник после того, как он получил уведомление о ликвидации с 1 июля 2025 года предприятия, на котором трудился»,

– отметили в УТ МВД по УрФО.


Там также добавили, что обвиняемый использовал водителя грузовика, чтобы вывозить дорогое оборудование. Водителю он говорил, что запчасти, по просьбе руководства, нужно перевезти на временное хранение в новое место – в гаражи, которые принадлежали фигуранту.

Мастера задержали с поличным силами подразделения по борьбе с противоправными посягательствами на грузы ЛОП на станции Серов. При осмотре грузовика, оставленного на территории гаражного комплекса, силовики обнаружили два автомобильных двигателя, семь колёс, две сварные печи, металлические диски и бухту медного кабеля длиной 100 метров.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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14:39 Конфискованную на таможне пряжу передали свердловским соццентрам
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