Работника железной дороги из Серова будут судить за присвоение имущества на 3,5 млн рублей





– отметили в УТ МВД по УрФО. «Из материалов дела следует, что преступный умысел у злоумышленника возник после того, как он получил уведомление о ликвидации с 1 июля 2025 года предприятия, на котором трудился»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Серове на скамье подсудимых оказался 49-летний работник железной дороги. Его обвиняют в присвоении имущества железнодорожной организации – по части 4 статьи 160 УК РФ.Согласно материалам дела, работая мастером по эксплуатации и ремонту машин, обвиняемый с марта по июнь 2025 года забирал себе запчасти для грузовых автомобилей, измерительные и бытовые приборы, которые числились на балансе путевой машинной станции. Он оформлял акты о списании имущества, сам подписывал документы, после чего вывозил имущество с территории станции. Общая сумма ущерба составила более 3,5 млн рублей.Там также добавили, что обвиняемый использовал водителя грузовика, чтобы вывозить дорогое оборудование. Водителю он говорил, что запчасти, по просьбе руководства, нужно перевезти на временное хранение в новое место – в гаражи, которые принадлежали фигуранту.Мастера задержали с поличным силами подразделения по борьбе с противоправными посягательствами на грузы ЛОП на станции Серов. При осмотре грузовика, оставленного на территории гаражного комплекса, силовики обнаружили два автомобильных двигателя, семь колёс, две сварные печи, металлические диски и бухту медного кабеля длиной 100 метров.Мероприятие для возрастной категории 18+