Крыша в роддоме не выдержала после ливней в Каменске-Уральском, рожениц направят в Екатеринбург

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Сколько вы еще будете закрывать на это глаза? Крыша в непригодном состоянии не первый год, жалобы от рожениц и персонала поступают на постоянной основе. Или вы считаете это здорово, рожать в такой обстановке или находиться на сохранении беременности? Сегодня все три этажа Каменского роддома пострадали от ливня, приемный покой непригоден ни для приема, ни для работы там. В родовых палатах сегодня обрушилась крыша. Как бы вы себя чувствовали, рожая в таких условиях, либо если бы ваши близкие были на месте рожениц?