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Крыша в роддоме не выдержала после ливней в Каменске-Уральском, рожениц направят в Екатеринбург
Фото: «Говорит Каменск-Уральский»
Сильные дожди в Каменске-Уральском привели к затоплению кровли городского перинатального центра. Об этом сообщила министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. По ее словам, для оценки последствий и подготовки плана восстановления в медучреждение направят специалистов регионального Минздрава и финансово-хозяйственного управления.
Также в перинатальный центр выедут врачи-эпидемиологи областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Они оценят санитарно-эпидемиологическую обстановку в здании и рассмотрят возможность организации родовых залов на нижних этажах. До завершения восстановительных работ жительниц Каменска-Уральского и близлежащих территорий будут направлять на роды в родильные дома Екатеринбурга.
По словам Татьяны Савиновой, медицинская помощь жителям Свердловской области оказывается в полном объеме и без перебоев, а ситуацию в районах, пострадавших от неблагоприятных погодных условий, региональный Минздрав держит под контролем.
После ливня в сообществе «Говорит Каменск-Уральский» появились фото и видео, на которых запечатлено состояние здания перинатального центра.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Также в перинатальный центр выедут врачи-эпидемиологи областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Они оценят санитарно-эпидемиологическую обстановку в здании и рассмотрят возможность организации родовых залов на нижних этажах. До завершения восстановительных работ жительниц Каменска-Уральского и близлежащих территорий будут направлять на роды в родильные дома Екатеринбурга.
По словам Татьяны Савиновой, медицинская помощь жителям Свердловской области оказывается в полном объеме и без перебоев, а ситуацию в районах, пострадавших от неблагоприятных погодных условий, региональный Минздрав держит под контролем.
После ливня в сообществе «Говорит Каменск-Уральский» появились фото и видео, на которых запечатлено состояние здания перинатального центра.
Сколько вы еще будете закрывать на это глаза? Крыша в непригодном состоянии не первый год, жалобы от рожениц и персонала поступают на постоянной основе. Или вы считаете это здорово, рожать в такой обстановке или находиться на сохранении беременности? Сегодня все три этажа Каменского роддома пострадали от ливня, приемный покой непригоден ни для приема, ни для работы там. В родовых палатах сегодня обрушилась крыша. Как бы вы себя чувствовали, рожая в таких условиях, либо если бы ваши близкие были на месте рожениц?
— пишет подписчик сообщества
Мероприятие для возрастной категории 18+
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