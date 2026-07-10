В Свердловской области за сутки произошло восемь пожаров, три человека погибли

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки в Свердловской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали восемь пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. В результате происшествий пострадал один человек, трое погибли. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.Один из пожаров произошел в селе Курки на улице Молодежной. Там загорелся двухквартирный частный жилой дом площадью 120 м². Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили троих человек без признаков жизни. Возгорание ликвидировали за 16 минут. На месте работали восемь специалистов и три единицы техники. По данным МЧС России по Свердловской области, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.Еще один пожар произошел в Екатеринбурге, в переулке Северном, где загорелся частный жилой дом площадью 20 м². В результате происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали. Огонь удалось потушить за 14 минут силами восьми сотрудников МЧС и двух единиц техники. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.Мероприятие для возрастной категории 18+