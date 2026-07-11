Умерла руководительница свердловского поискового отряда «Прорыв»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на 42-м году жизни скончалась руководитель поисково-спасательного отряда «Прорыв» Наталия Волкова, известная в отряде под позывным «Лиса». О ее смерти сообщили в социальных сетях поискового отряда.Наталия Волкова умерла 16 июля после продолжительной болезни. Причиной смерти стала остановка сердца. Она возглавляла поисково-спасательный отряд «Прорыв» и участвовала в организации поисков пропавших людей, а также в развитии добровольческого поисково-спасательного движения.Прощание с Наталией Волковой состоится 20 июля в 12.00 в ритуальном зале по адресу: Екатеринбург, улица Димитрова, 72а.Мероприятие для возрастной категории 18+