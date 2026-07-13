В Свердловской области приступили к разработке доктрины для поднятия рождаемости

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области начали разрабатывать демографическую доктрину для поддержки семей с детьми и стимулирования рождаемости. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер по итогам обсуждения на демографическом форуме.Одним из направлений программы станет поддержка молодых семей. Власти рассматривают возможность ввести единовременную выплату на улучшение жилищных условий, ежемесячную выплату молодым мамам, а также дополнительные меры для студентов с детьми. Среди них перевод на бюджетные места, индивидуальные учебные планы и создание комнат матери и ребенка в вузах и учреждениях среднего профессионального образования.Отдельный блок посвятят многодетным семьям. В регионе обсуждают введение прогрессивного областного материнского капитала при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Кроме того, планируется внедрить «семейно-ориентированный стандарт в организациях культуры, спорта, общественного питания, такси по принципу: чем больше детей, тем выше скидка». Также рассматривается перевод детских садов на гибкий график работы, организация продленки для младших школьников и создание клубов многодетных семей.Еще одним направлением станет развитие корпоративных программ поддержки семей. По словам Дениса Паслера, некоторые предприятия региона уже помогают сотрудникам с детьми, в том числе предоставляют жилье или выплаты при рождении ребенка. Лучшие практики планируют рекомендовать работодателям для более широкого применения.Мероприятие для возрастной категории 18+