Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области приступили к разработке доктрины для поднятия рождаемости

17.56 Суббота, 18 июля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В Свердловской области начали разрабатывать демографическую доктрину для поддержки семей с детьми и стимулирования рождаемости. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер по итогам обсуждения на демографическом форуме.

Одним из направлений программы станет поддержка молодых семей. Власти рассматривают возможность ввести единовременную выплату на улучшение жилищных условий, ежемесячную выплату молодым мамам, а также дополнительные меры для студентов с детьми. Среди них перевод на бюджетные места, индивидуальные учебные планы и создание комнат матери и ребенка в вузах и учреждениях среднего профессионального образования.

Отдельный блок посвятят многодетным семьям. В регионе обсуждают введение прогрессивного областного материнского капитала при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Кроме того, планируется внедрить «семейно-ориентированный стандарт в организациях культуры, спорта, общественного питания, такси по принципу: чем больше детей, тем выше скидка». Также рассматривается перевод детских садов на гибкий график работы, организация продленки для младших школьников и создание клубов многодетных семей.

Еще одним направлением станет развитие корпоративных программ поддержки семей. По словам Дениса Паслера, некоторые предприятия региона уже помогают сотрудникам с детьми, в том числе предоставляют жилье или выплаты при рождении ребенка. Лучшие практики планируют рекомендовать работодателям для более широкого применения.


Мероприятие для возрастной категории 18+

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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17:56 В Свердловской области приступили к разработке доктрины для поднятия рождаемости
17:38 В Арамиле без холодной воды остались около 3 тысяч человек
16:51 В Верхней Пышме в День металлурга сыграли 32 свадьбы
15:12 «Альтернативные пути объезда отсутствуют»: в Североуральском районе ограничили движение из-за затопления
14:59 В Верхней Салде запретили использовать воду из-под крана из-за превышения аммиака
14:29 В Екатеринбурге на улице Вайнера планируют убрать визуальный шум с фасадов зданий
13:59 Синоптики предупреждают о сильных ливнях и подъеме воды в Свердловской области
12:05 В Екатеринбурге убрали с дорог более 150 деревьев, упавших после сильного ветра
11:40 На улице Машинистов в Екатеринбурге запретят остановку автомобилей
21:35 Чёрному коту Нюсу с Эльмаша срочно требуется донор крови
21:05 Больше 300 тысяч уральцев в 2026 году проверили репродуктивное здоровье
20:18 Нижнетагильцу удалось отстоять свою комнату в суде
19:34 «Скворец» и «Зарянка» полетят по рельсам в разные концы России
19:05 В выходные сразу два фестиваля пройдут в Парке Маяковского
18:54 В Кировграде открыли Центр культурного развития и общежитие колледжа
18:31 Свердловским железнодорожникам вернули деньги и отменили незаконные отстранения
18:09 Разрешение КГБ не удовлетворило мэрию Екатеринбурга, чтобы допускать «Минскметропроект» к участию в конкурсе на проектирование метро
17:35 Дождливая погода сохранится в выходные в Свердловской области
17:19 Арестом наказали камышловца за попытку напугать полицейских, изымавших из семьи ребёнка
16:55 Прокуратура организовала проверку из-за отключения холодной воды в сысертских селах
16:05 За попытку похитить деньги с «Пушкинских карт» начали судить молодого новоуральца
15:02 Пострадавшим от урагана кушвинцам начали выдавать сертификаты на жильё
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13:26 Екатеринбургские врачи одной операцией избавили девушку от приступов тяжёлой эпилепсии
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