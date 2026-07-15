Возрастное ограничение 18+
Пятая часть поставленных в Екатеринбург троллейбусов «Синара» простаивает на ремонте
Фото: Вечерние ведомости
Восемь троллейбусов выведены из строя из-за ДТП, сообщили в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное». Ещё два находятся на гарантийном ремонте у производителя, пишет издание «Сигнaл Урал» со ссылкой на пресс-службу компании «Синара – Транспортные машины».
Всего, напомним, в 2024—2025 годах мэрия Екатеринбурга закупила у «Синары» 50 троллейбусов «Синара-6254», ещё 1 такой троллейбус «Синара» подарила городу на 300-летие.
В близком к мэрии телеграм-канале пишут, что проблемы возникают у троллейбусов систематически, и что переписка с производителем о их гарантийном ремонте затягивается на месяцы. В самом производителе заявляют, что причины массового простоя новых троллейбусов нужно искать в эксплуатирующем их «Гортрансе».
Напомним, закупка новых 50 троллейбусов обошлась бюджету Екатеринбурга в 1,6 млрд рублей. Машины произвели на предприятии в соседнем Челябинске. Мероприятие для возрастной категории 18+
Всего, напомним, в 2024—2025 годах мэрия Екатеринбурга закупила у «Синары» 50 троллейбусов «Синара-6254», ещё 1 такой троллейбус «Синара» подарила городу на 300-летие.
В близком к мэрии телеграм-канале пишут, что проблемы возникают у троллейбусов систематически, и что переписка с производителем о их гарантийном ремонте затягивается на месяцы. В самом производителе заявляют, что причины массового простоя новых троллейбусов нужно искать в эксплуатирующем их «Гортрансе».
«Простой машин у эксплуатирующей компании происходит по причинам, не зависящим от компании-производителя. Вопросы о данной ситуации и сроках устранения простоя следует задавать сотрудникам "Гортранса" Екатеринбурга. Насколько нам известно, данная ситуация сложилась в результате отсутствия у них необходимого финансирования для надлежащего обслуживания и ремонта парка современных инновационных троллейбусов»,
— сказали в СТМ.
Напомним, закупка новых 50 троллейбусов обошлась бюджету Екатеринбурга в 1,6 млрд рублей. Машины произвели на предприятии в соседнем Челябинске. Мероприятие для возрастной категории 18+
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