Пятая часть поставленных в Екатеринбург троллейбусов «Синара» простаивает на ремонте

— сказали в СТМ.

«Простой машин у эксплуатирующей компании происходит по причинам, не зависящим от компании-производителя. Вопросы о данной ситуации и сроках устранения простоя следует задавать сотрудникам "Гортранса" Екатеринбурга. Насколько нам известно, данная ситуация сложилась в результате отсутствия у них необходимого финансирования для надлежащего обслуживания и ремонта парка современных инновационных троллейбусов»,