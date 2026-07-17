Возрастное ограничение 18+
В Арамиле без холодной воды остались около 3 тысяч человек
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Арамиле прокуратура начала проверку после аварийного отключения холодного водоснабжения. Без воды остались жители 11 многоквартирных домов, в которых проживают около 3 тысяч человек, а также один детский сад.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, авария произошла утром 18 июля. Около 06.00 из-за отключения насосного оборудования на скважине была приостановлена подача холодной воды. На место коммунальной аварии выехал Сысертский межрайонный прокурор Николай Прищепа.
Сейчас восстановлением водоснабжения занимается АО «Водоканал». Прокуратура проверит, соблюдала ли ресурсоснабжающая организация требования законодательства о бесперебойном обеспечении жителей коммунальными услугами, а также своевременно ли были приняты меры для устранения аварии.
Ранее Сысертская межрайонная прокуратура организовала проверку после приостановления подачи холодной воды в селах Патруши и Бородулино.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, авария произошла утром 18 июля. Около 06.00 из-за отключения насосного оборудования на скважине была приостановлена подача холодной воды. На место коммунальной аварии выехал Сысертский межрайонный прокурор Николай Прищепа.
Сейчас восстановлением водоснабжения занимается АО «Водоканал». Прокуратура проверит, соблюдала ли ресурсоснабжающая организация требования законодательства о бесперебойном обеспечении жителей коммунальными услугами, а также своевременно ли были приняты меры для устранения аварии.
Ранее Сысертская межрайонная прокуратура организовала проверку после приостановления подачи холодной воды в селах Патруши и Бородулино.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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