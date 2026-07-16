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Участок трассы М-12 до Тюмени планируют открыть в декабре
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Открытие участка федеральной трассы М-12 «Восток» до Тюмени запланировано на декабрь 2026 года. Об этом сообщает Минтранс со ссылкой на доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина Владимиру Путину.
Отвечая на вопрос Путина, Марат Хуснуллин заявил, что строительство идет по графику и все предпосылки для открытия дороги в декабре сохраняются. Ранее сообщалось, что завершить строительство обхода Белоярского в Свердловской области планируют осенью 2026 года.
Обход станет частью магистрали М-12 «Восток», которая соединит Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень. После ввода нового участка водителям не придётся заезжать в восточную часть поселка Белоярский, а время в пути между Екатеринбургом и Тюменью сократится до 3,5 часов.
В марте 2026 года федеральный Минтранс назвал обход Белоярского в Свердловской области одним из ключевых дорожных объектов 2026 года. Ранее из-за размыва дорожного полотна на два дня была перекрыта трасса Р-351, которую сейчас реконструируют, чтобы сделать частью трассы М-12 «Восток». Движение пришлось ограничить после того, как река Куяр в районе поселка Бор размыла полотно четырехполосной дороги. Мероприятие для возрастной категории 18+
Отвечая на вопрос Путина, Марат Хуснуллин заявил, что строительство идет по графику и все предпосылки для открытия дороги в декабре сохраняются. Ранее сообщалось, что завершить строительство обхода Белоярского в Свердловской области планируют осенью 2026 года.
Обход станет частью магистрали М-12 «Восток», которая соединит Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень. После ввода нового участка водителям не придётся заезжать в восточную часть поселка Белоярский, а время в пути между Екатеринбургом и Тюменью сократится до 3,5 часов.
В марте 2026 года федеральный Минтранс назвал обход Белоярского в Свердловской области одним из ключевых дорожных объектов 2026 года. Ранее из-за размыва дорожного полотна на два дня была перекрыта трасса Р-351, которую сейчас реконструируют, чтобы сделать частью трассы М-12 «Восток». Движение пришлось ограничить после того, как река Куяр в районе поселка Бор размыла полотно четырехполосной дороги. Мероприятие для возрастной категории 18+
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