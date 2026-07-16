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Туристка из Свердловской области погибла, упав с обрыва в Кабардино-Балкарии
Фото: МЧС Кабардино-Балкарии
44-летняя женщина приехала в КБР в составе экскурсионной группы и упала в обрыв возле водопада Султан в урочище Джилы-Су Зольского района республики, сообщили в пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии.
Предварительно, женщина гуляла возле водопада, потеряла равновесие и упала с высоты порядка 40 метров, получив травмы, не совместимые с жизнью.
Имя погибшей и информация о том, из какого она города, не сообщаются. В СК по КБР организовали проверку по факту инцидента.
Это второй смертельный инцидент с туристами в Кабардино-Балкарии за сегодняшний день — ранее стало известно, что при восхождении на Эльбрус из-за обрыва страховочного троса упали с высоты 40-летний мужчина и его 11-летний сын родом из Донецка. Ребёнок скончался на месте, для эвакуации мужчины, получившего переломы, организована спасательная операция. Мероприятие для возрастной категории 18+
Предварительно, женщина гуляла возле водопада, потеряла равновесие и упала с высоты порядка 40 метров, получив травмы, не совместимые с жизнью.
Имя погибшей и информация о том, из какого она города, не сообщаются. В СК по КБР организовали проверку по факту инцидента.
Это второй смертельный инцидент с туристами в Кабардино-Балкарии за сегодняшний день — ранее стало известно, что при восхождении на Эльбрус из-за обрыва страховочного троса упали с высоты 40-летний мужчина и его 11-летний сын родом из Донецка. Ребёнок скончался на месте, для эвакуации мужчины, получившего переломы, организована спасательная операция. Мероприятие для возрастной категории 18+
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