Власти Первоуральска пообещали попросить деньги у области для восстановления ДК «Горняк»

— сообщили власти Первоуральска.

«По результатам получения положительного заключения муниципальным округом Первоуральск планируется участие в конкурсном отборе в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области» в целях получения субсидии из областного бюджета»,