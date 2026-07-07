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Власти Первоуральска пообещали попросить деньги у области для восстановления ДК «Горняк»
Фото: «Интерра»
Но только после просушки здания, пишет «Интерра ТВ» со ссылкой на ответ пресс-службы мэрии Первоуральска.
Сушка необходима из-за длительного простоя здания без отопления. Параллельно ведётся подготовка проектно-сметной документации на следующий этап ремонта ДК Горняк с дальнейшим прохождением проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта.
Дворец культуры «Горняк» в посёлке Магнитка простаивает с 2016 года. Местные активисты уже много лет пытаются добиться его сохранения и реконструкции.
Раньше здание принадлежало ОАО «Первоуральское рудоуправление», затем с 2006 по 2012 год сменило трёх собственников. В 2012 году его выкупил Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ). Планировалось, что в здании разместят филиал вуза. Однако от этой идеи в РГППУ отказались, так как студентов оказалось в разы меньше, чем ожидалось, и потребность в филиале отпала.
В итоге в апреле 2023 года руководство РГППУ передало Дворец культуры на баланс Росимущества. После этого охрану убрали и здание стало страдать от вандалов, зимой 2023/2024 его поджигали. Первоуральские активисты в итоге добились (чего не удалось екатеринбургским активистам в случае с ДК Химмаш) передачи ДК «Горняк» в муниципальную собственность, она состоялась в августе 2024 года. «Горняк» приняли в муниципальную собственность Первоуральска и передали в оперативное управление «Централизованной клубной системе», власти Первоуральска заявили о начале его восстановления. Недавно жительница Магнитки Анна Целищева записала видеообращение к губернатору Денису Паслеру с просьбой решить судьбу ДК «Горняк». Мероприятие для возрастной категории 18+
Сушка необходима из-за длительного простоя здания без отопления. Параллельно ведётся подготовка проектно-сметной документации на следующий этап ремонта ДК Горняк с дальнейшим прохождением проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта.
«По результатам получения положительного заключения муниципальным округом Первоуральск планируется участие в конкурсном отборе в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области» в целях получения субсидии из областного бюджета»,
— сообщили власти Первоуральска.
Дворец культуры «Горняк» в посёлке Магнитка простаивает с 2016 года. Местные активисты уже много лет пытаются добиться его сохранения и реконструкции.
Раньше здание принадлежало ОАО «Первоуральское рудоуправление», затем с 2006 по 2012 год сменило трёх собственников. В 2012 году его выкупил Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ). Планировалось, что в здании разместят филиал вуза. Однако от этой идеи в РГППУ отказались, так как студентов оказалось в разы меньше, чем ожидалось, и потребность в филиале отпала.
В итоге в апреле 2023 года руководство РГППУ передало Дворец культуры на баланс Росимущества. После этого охрану убрали и здание стало страдать от вандалов, зимой 2023/2024 его поджигали. Первоуральские активисты в итоге добились (чего не удалось екатеринбургским активистам в случае с ДК Химмаш) передачи ДК «Горняк» в муниципальную собственность, она состоялась в августе 2024 года. «Горняк» приняли в муниципальную собственность Первоуральска и передали в оперативное управление «Централизованной клубной системе», власти Первоуральска заявили о начале его восстановления. Недавно жительница Магнитки Анна Целищева записала видеообращение к губернатору Денису Паслеру с просьбой решить судьбу ДК «Горняк». Мероприятие для возрастной категории 18+
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