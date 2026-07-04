В Свердловской области в июне волонтеры «ЛизаАлерт» нашли живыми 98 пропавших людей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В июне поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Свердловской области получил 148 новых заявок на поиск пропавших людей. За месяц волонтеры нашли живыми 98 человек, пятерых обнаружили погибшими. Еще у 16 человек были найдены родные, сообщили в региональном отделении отряда.Кроме того, по итогам работы за июнь 14 человек остаются ненайденными. 12 заявок признали неподтвержденными, в двух случаях удалось установить личности пропавших. Одну заявку передали в проект «Жди меня».В связи с грибным сезоном «ЛизаАлерт» напоминают, что телефон может стать важным средством безопасности во время походов в лес. Номер экстренной службы «112» доступен даже при отсутствии сети, отрицательном балансе и без SIM-карты.Также добровольцы призвали не откладывать обращение за помощью, если человек не вернулся вовремя. По словам представителей отряда, чем раньше поступает информация о пропаже, тем быстрее поисковики смогут начать работу. Если человек успеет вернуться самостоятельно, волонтеры будут рады этому вместе с его близкими.При исчезновении человека необходимо обратиться в полицию и позвонить на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700 54 52. Мероприятие для возрастной категории 18+