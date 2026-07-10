Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге в конце июля перекроют движение на Синарской и в Коломенском переулке
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с конца июля перекроют движение на улице Синарской и в Коломенском переулке из-за модернизации магистральных тепловых сетей, сообщили в администрации города.
Первый этап ремонта пройдет с 27 июля по 30 августа. На это время закроют движение возле дома № 3 в Коломенском переулке. Объехать перекрытый участок автомобилисты смогут по улицам Фабричной, Алексеева, Синарской, Крымскому и Иртышскому переулкам.
На втором этапе, с 10 по 24 августа, движение ограничат возле дома № 58 на улице Синарской. Объезд организуют по улице Артиллеристов.
В мэрии уточнили, что ремонт не повлияет на работу общественного транспорта.
В августе также перекроют движение на других улицах Екатеринбурга. С 10 августа по 10 октября будет закрыт участок улицы Вилонова. С 20 по 30 августа движение ограничат в районе Трамвайного переулка. При этом в августе планируется завершить работы на улице Куйбышева.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Первый этап ремонта пройдет с 27 июля по 30 августа. На это время закроют движение возле дома № 3 в Коломенском переулке. Объехать перекрытый участок автомобилисты смогут по улицам Фабричной, Алексеева, Синарской, Крымскому и Иртышскому переулкам.
На втором этапе, с 10 по 24 августа, движение ограничат возле дома № 58 на улице Синарской. Объезд организуют по улице Артиллеристов.
В мэрии уточнили, что ремонт не повлияет на работу общественного транспорта.
В августе также перекроют движение на других улицах Екатеринбурга. С 10 августа по 10 октября будет закрыт участок улицы Вилонова. С 20 по 30 августа движение ограничат в районе Трамвайного переулка. При этом в августе планируется завершить работы на улице Куйбышева.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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