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Движение по улице Куйбышева в Екатеринбурге планируют открыть в августе
Фото: Вечерние ведомости
Автомобильное и трамвайное движение по улице Куйбышева в Екатеринбурге планируют восстановить в августе. Об этом сообщил первый заместитель главы города Рустам Галямов во время проверки строительства пешеходного тоннеля под улицей.
По его словам, основные работы на объекте уже выполнены, полностью завершить строительство и ввести тоннель в эксплуатацию планируется в ноябре.
Сейчас подрядчики заканчивают переустройство инженерных сетей и занимаются гидроизоляцией тоннеля. В дальнейшем там установят освещение и камеры видеонаблюдения, пол выложат гранитом, а входные группы оборудуют пандусами.
Подземный переход длиной 88 метров должен соединить участки набережной Исети от Малышева до Куйбышева и от Куйбышева до Декабристов. Мероприятие для возрастной категории 18+
По его словам, основные работы на объекте уже выполнены, полностью завершить строительство и ввести тоннель в эксплуатацию планируется в ноябре.
Сейчас подрядчики заканчивают переустройство инженерных сетей и занимаются гидроизоляцией тоннеля. В дальнейшем там установят освещение и камеры видеонаблюдения, пол выложат гранитом, а входные группы оборудуют пандусами.
Подземный переход длиной 88 метров должен соединить участки набережной Исети от Малышева до Куйбышева и от Куйбышева до Декабристов. Мероприятие для возрастной категории 18+
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