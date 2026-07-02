Движение по улице Куйбышева в Екатеринбурге планируют открыть в августе

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Автомобильное и трамвайное движение по улице Куйбышева в Екатеринбурге планируют восстановить в августе. Об этом сообщил первый заместитель главы города Рустам Галямов во время проверки строительства пешеходного тоннеля под улицей.По его словам, основные работы на объекте уже выполнены, полностью завершить строительство и ввести тоннель в эксплуатацию планируется в ноябре.Сейчас подрядчики заканчивают переустройство инженерных сетей и занимаются гидроизоляцией тоннеля. В дальнейшем там установят освещение и камеры видеонаблюдения, пол выложат гранитом, а входные группы оборудуют пандусами.Подземный переход длиной 88 метров должен соединить участки набережной Исети от Малышева до Куйбышева и от Куйбышева до Декабристов. Мероприятие для возрастной категории 18+