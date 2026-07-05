В Екатеринбурге 10 июля ожидаются грозы и до +28 градусов

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В пятницу, 10 июля, в Екатеринбурге прогнозируются кратковременные дожди, вечером осадки усилятся. Вероятность грозы составляет 25%, сообщает телеграмм-канал Погода в Екатеринбурге.По данным метеорологов, волновой циклон переместился на Средний Урал. В центральных районах Свердловской области ожидается сильная грозовая активность, связанная с прохождением атмосферных фронтов.В Екатеринбурге будет преимущественно облачно. Северо-восточный ветер в течение дня сменится юго-восточным, его скорость составит 3–8 метров в секунду. Температура ночью — от +19 до +21 градуса, днем — от +26 до +28.В выходные сохранится теплая погода. В субботу, 11 июля, ожидается до +27 градусов и дождь, в воскресенье — до +26 градусов, преимущественно без осадков.С начала следующей недели температура начнет снижаться. В понедельник днем ожидается до +23 градусов, во вторник — до +22, в среду — до +21. Дожди прогнозируются практически ежедневно до конца рабочей недели. Мероприятие для возрастной категории 18+