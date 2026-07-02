Возрастное ограничение 18+
Улицу Вилонова в Екатеринбурге перекроют на два месяца
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 10 августа по 10 октября ограничат движение по улице Вилонова — от дома № 84 до дома № 4 по улице Раевского, сообщили в администрации города.
Участок перекроют на время строительства инженерных сетей. Объехать его можно будет по улицам Данилы Зверева, Ирбитской и Раевского.
Схема движения общественного транспорта не изменится. Мероприятие для возрастной категории 18+
Участок перекроют на время строительства инженерных сетей. Объехать его можно будет по улицам Данилы Зверева, Ирбитской и Раевского.
Схема движения общественного транспорта не изменится. Мероприятие для возрастной категории 18+
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