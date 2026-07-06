Возрастное ограничение 18+
Красноуфимские врачи вернули возможность ходить пострадавшей от непогоды пенсионерке
Фото: «Здоровье уральцев»
В Красноуфимске врачи поставили на ноги 91-летнюю женщину, которая из-за сильного порыва ветра упала и сломала шейку бедра.
Как рассказали в канале министерства здравоохранения Свердловской области «Здоровье уральцев», для пожилого человека перелом шейки бедра – это всегда огромный риск навсегда потерять способность ходить и обслуживать себя, поэтому женщине предложили операцию по замене сустава. Она согласилась.
Сообщается, что женщина чувствует себя хорошо и передвигается с опорой на трость. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в канале министерства здравоохранения Свердловской области «Здоровье уральцев», для пожилого человека перелом шейки бедра – это всегда огромный риск навсегда потерять способность ходить и обслуживать себя, поэтому женщине предложили операцию по замене сустава. Она согласилась.
«Несмотря на солидный возраст, специалисты оценили состояние пациентки как благоприятное и не ошиблись: уже на следующий день после хирургического вмешательства женщина смогла встать на ноги»,
– рассказали в областном Минздраве.
Сообщается, что женщина чувствует себя хорошо и передвигается с опорой на трость. Мероприятие для возрастной категории 18+
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