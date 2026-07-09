Половина покупателей новых автомобилей в России берут машины в кредит

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Половина покупателей новых автомобилей стоимостью от 1 млн рублей приобретают машины в кредит. При этом 67% из них изначально планируют использовать заемные средства, следует из исследования Авито Авто.Чаще всего покупатели новых автомобилей используют собственные деньги – накопления, вклады и другие средства. Такой вариант назвали 55% респондентов. При этом 50% участников опроса покупали автомобиль в кредит, а почти каждый пятый – 19% – дополнял бюджет средствами от продажи предыдущей машины.По данным агентства «Автостат» и Frank RG, в целом по рынку доля кредитов в розничных продажах новых автомобилей составляет 46%. Однако показатель заметно отличается в зависимости от бренда. Чаще всего кредиты используют покупатели Belgee – 75%, Changan – 73%, Chery – 69%, Jetour – 68% и Haval – 62%.Главной причиной оформления кредита участники исследования назвали нехватку средств до полной суммы на покупку автомобиля – так ответили 38% респондентов. Для 21% кредит стал способом купить машину быстрее и не откладывать покупку. Еще 18% привлекли выгодные условия по ставке и переплате.Кроме того, 17% опрошенных отметили выгодное предложение по стоимости автомобиля или страховке, столько же – специальные условия от дилера, бренда или банка.При выборе кредита покупатели прежде всего обращают внимание на стоимость займа: процентную ставку, ежемесячный платеж и сумму переплаты. Эти критерии отметили 70–75% респондентов. Почти столько же – 73% – считают важным отсутствие навязанных дополнительных услуг.Также среди ключевых факторов – прозрачность условий договора, ее отметили 70% участников опроса, и возможность оформить все в одном месте – 65%. Мероприятие для возрастной категории 18+