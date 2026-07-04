Екатеринбуржцы хотят зарабатывать в среднем 207 тысяч рублей в месяц

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Средняя «зарплата мечты» работающих жителей Екатеринбурга составляет 207,5 тысячи рублей в месяц. Такие данные получили «Авито Реклама» и «Авито Работа» по итогам опроса.Более 300 тысяч рублей в месяц хотели бы получать 27% респондентов из Екатеринбурга. Ещё 20% назвали желаемым доход от 100 до 150 тысяч рублей. Зарплату менее 70 тысяч рублей выбрали только 3% опрошенных.Ради существенного увеличения дохода 27% екатеринбуржцев готовы сменить профессию или переехать. Они рассчитывают, что в таком случае их зарплата вырастет как минимум втрое. Ещё 23% согласились бы сменить работу или взять дополнительные обязанности ради роста дохода в 1,5–2 раза.О переходе в другую сферу часто задумываются 27% работающих респондентов, ещё 10% уже ищут работу в новой отрасли.При увеличении дохода на 30% четверть опрошенных направили бы дополнительные деньги на создание финансовой подушки, 24% — на отпуск и путешествия, 16% — на лечение и медицинские услуги. Ещё 14% потратили бы деньги на повседневные расходы, а 11% — на инвестиции.Исследование проводилось среди 10 тысяч совершеннолетних жителей России. Число участников опроса из Екатеринбурга организаторы не уточнили. Мероприятие для возрастной категории 18+