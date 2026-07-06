Возрастное ограничение 18+
По Уралу скоро будет ходить ещё один «птичий» поезд
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Российские железные дороги продолжают традицию давать поездам звучные птичьи имена. К «Сапсану», «Ласточке», «Финисту», «Орлану» и «Буревестнику» скоро добавятся ещё пара «пернатых».
Пока что электропоезда ЭП2ДМ/ЭП2Д и ЭП3Д курсируют на пригородных и межрегиональных маршрутах по всей стране под своим скучным, незапоминающимся цифро-буквенным обозначением. Помочь дать им более красивые и запоминающиеся имя РЖД попросила граждан России. Для этого организовано голосование, которое продлится до 16 июля.
Проголосовать можно до 16 июля включительно на сайте РЖД. Для электропоездов постоянного тока ЭП2ДМ/ЭП2Д, курсирующих в Центральной России, на Северо-Западе, Урале, в Сибири и Поволжье, предложены варианты «Грач», «Лазоревка», «Скворец» и «Королёк». Для поездов переменного тока ЭП3Д, которые ходят от Поволжья и южных регионов России до Северного Кавказа и Дальнего Востока, на выбор представлены названия «Юрок», «Зарянка», «Щегол» и «Ремез».
Такие варианты названий подобраны не случайно: организаторы ориентировались на ареалы обитания конкретных видов птиц в тех регионах, где курсируют составы. Таким образом, каждое из потенциальных имён имеет прямую связь с географией маршрутов соответствующего поезда.
Принять участие в голосовании можно на сайте компании. Мероприятие для возрастной категории 18+
Пока что электропоезда ЭП2ДМ/ЭП2Д и ЭП3Д курсируют на пригородных и межрегиональных маршрутах по всей стране под своим скучным, незапоминающимся цифро-буквенным обозначением. Помочь дать им более красивые и запоминающиеся имя РЖД попросила граждан России. Для этого организовано голосование, которое продлится до 16 июля.
Проголосовать можно до 16 июля включительно на сайте РЖД. Для электропоездов постоянного тока ЭП2ДМ/ЭП2Д, курсирующих в Центральной России, на Северо-Западе, Урале, в Сибири и Поволжье, предложены варианты «Грач», «Лазоревка», «Скворец» и «Королёк». Для поездов переменного тока ЭП3Д, которые ходят от Поволжья и южных регионов России до Северного Кавказа и Дальнего Востока, на выбор представлены названия «Юрок», «Зарянка», «Щегол» и «Ремез».
Такие варианты названий подобраны не случайно: организаторы ориентировались на ареалы обитания конкретных видов птиц в тех регионах, где курсируют составы. Таким образом, каждое из потенциальных имён имеет прямую связь с географией маршрутов соответствующего поезда.
Принять участие в голосовании можно на сайте компании. Мероприятие для возрастной категории 18+
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