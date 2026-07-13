Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 63-летнего мужчину
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Вчера вечером, около 22.30, в Нижнем Тагиле на регулируемом пешеходном переходе возле дома № 48 по улице Краснознаменной 23-летний водитель «Лады» сбил 63-летнего мужчину.
С места ДТП пешехода увезли на скорой в ГАУЗ СО «Городская больница № 1», рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Отмечается, что мужчина был в тёмной одежде без световозвращающих элементов. Водитель по результатам освидетельствования был трезв. По его словам, он проезжал на «зелёный», и из-за темноты не сразу заметил переходившего дорогу человека.
В итоге на автомобилиста всё равно составили протокол по статье 12.24 КоАП РФ (когда нарушение ПДД привело к причинению вреда). На пешехода тоже составили протокол, но уже по статье 12.30 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом). Мероприятие для возрастной категории 18+
С места ДТП пешехода увезли на скорой в ГАУЗ СО «Городская больница № 1», рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Отмечается, что мужчина был в тёмной одежде без световозвращающих элементов. Водитель по результатам освидетельствования был трезв. По его словам, он проезжал на «зелёный», и из-за темноты не сразу заметил переходившего дорогу человека.
В итоге на автомобилиста всё равно составили протокол по статье 12.24 КоАП РФ (когда нарушение ПДД привело к причинению вреда). На пешехода тоже составили протокол, но уже по статье 12.30 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом). Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на Лучистой Toyota сбила подростка
08 июля 2026
08 июля 2026