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200 тысяч взыскали за наезд самоката на ребёнка в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в пользу ребёнка, на которого в августе 2025 года наехал подросток на арендном электросамокате, взыскали 200 тысяч рублей.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, ребёнок неожиданно выскочил из-за машины, подросток не успел затормозить и сбил мальчика. В результате ребёнок получил перелом, который квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.
Отец пострадавшего ребёнка обратился в Академический районный суд с требованием взыскать 1 миллион рублей компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск частично, снизив сумму компенсации до 200 тысяч рублей.
Это решение обжаловали в Свердловском областном суде, но суд апелляционной инстанции оставил постановление без изменений. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, ребёнок неожиданно выскочил из-за машины, подросток не успел затормозить и сбил мальчика. В результате ребёнок получил перелом, который квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.
Отец пострадавшего ребёнка обратился в Академический районный суд с требованием взыскать 1 миллион рублей компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск частично, снизив сумму компенсации до 200 тысяч рублей.
Это решение обжаловали в Свердловском областном суде, но суд апелляционной инстанции оставил постановление без изменений. Мероприятие для возрастной категории 18+
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