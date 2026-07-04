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В Свердловской области после паводка остаются подтопленными 419 участков и 2 дома
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжается мониторинг паводковой обстановки. За минувшие сутки вода ушла с территории двух частных домов и 41 приусадебного участка в двух населенных пунктах. При этом в зоне подтопления остаются 2 жилых дома, 419 приусадебных участков, 8 низководных мостов и один участок дороги в 15 муниципалитетах региона, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Как сообщает Департамент информационной политики региона, повышенный уровень воды сохраняется на реках Нице и Сосьве. В Ирбите уровень воды в Нице за сутки снизился на 6 см и составил 712 см, однако подтопленными остаются 166 приусадебных участков, дороги на 11 улицах, а также подъездные пути и мост на улице Орджоникидзе. Из зоны подтопления эвакуировали 22 человека.
После осадков продолжается рост уровня воды в реках Туре и Чусовой. В Махневском муниципальном образовании уровень воды в Тагиле увеличился на 22 см. Там остается подтопленным участок дороги между Верхней Синячихой, Махнево и селом Болотовским.
Паводковая ситуация также осложнилась в Байкаловском, Талицком, Шалинском, Режевском и Артемовском муниципалитетах. В деревне Шаламы Байкаловского района подтоплены три частных дома и три приусадебных участка. В Шалинском муниципальном образовании из-за подъема воды в Чусовой разрушен подвесной мост в деревне Мартьяново, для жителей организовали работу катера.
В Режевском районе подтоплены приусадебные участки, дачные и садовые дома. Размыта насыпная дамба, временно ограничено сообщение с деревней Чепчугово, один человек эвакуирован. В Артемовском районе из-за перелива через плотину реки Арамашки ограничили сообщение с деревней Бучино.
На территориях, где вода начала уходить, продолжается восстановление инфраструктуры. В Нижнесергинском районе подтоплений не осталось, службы восстанавливают мостовые сооружения и очищают русло реки Заставки. В Нижнем Тагиле число подтопленных территорий сократилось до 52 садовых участков в четырех СНТ, транспортное сообщение восстановили. В Горноуральском округе вода отступает, сейчас подтопленными остаются 112 садовых участков в четырех коллективных садах.
Ранее Госавтоинспекция Свердловской области сообщала о перекрытии ряда дорог из-за последствий паводка. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщает Департамент информационной политики региона, повышенный уровень воды сохраняется на реках Нице и Сосьве. В Ирбите уровень воды в Нице за сутки снизился на 6 см и составил 712 см, однако подтопленными остаются 166 приусадебных участков, дороги на 11 улицах, а также подъездные пути и мост на улице Орджоникидзе. Из зоны подтопления эвакуировали 22 человека.
После осадков продолжается рост уровня воды в реках Туре и Чусовой. В Махневском муниципальном образовании уровень воды в Тагиле увеличился на 22 см. Там остается подтопленным участок дороги между Верхней Синячихой, Махнево и селом Болотовским.
Паводковая ситуация также осложнилась в Байкаловском, Талицком, Шалинском, Режевском и Артемовском муниципалитетах. В деревне Шаламы Байкаловского района подтоплены три частных дома и три приусадебных участка. В Шалинском муниципальном образовании из-за подъема воды в Чусовой разрушен подвесной мост в деревне Мартьяново, для жителей организовали работу катера.
В Режевском районе подтоплены приусадебные участки, дачные и садовые дома. Размыта насыпная дамба, временно ограничено сообщение с деревней Чепчугово, один человек эвакуирован. В Артемовском районе из-за перелива через плотину реки Арамашки ограничили сообщение с деревней Бучино.
На территориях, где вода начала уходить, продолжается восстановление инфраструктуры. В Нижнесергинском районе подтоплений не осталось, службы восстанавливают мостовые сооружения и очищают русло реки Заставки. В Нижнем Тагиле число подтопленных территорий сократилось до 52 садовых участков в четырех СНТ, транспортное сообщение восстановили. В Горноуральском округе вода отступает, сейчас подтопленными остаются 112 садовых участков в четырех коллективных садах.
Ранее Госавтоинспекция Свердловской области сообщала о перекрытии ряда дорог из-за последствий паводка. Мероприятие для возрастной категории 18+
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