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В Свердловской области после паводка остаются подтопленными 419 участков и 2 дома

16.05 Суббота, 11 июля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В Свердловской области продолжается мониторинг паводковой обстановки. За минувшие сутки вода ушла с территории двух частных домов и 41 приусадебного участка в двух населенных пунктах. При этом в зоне подтопления остаются 2 жилых дома, 419 приусадебных участков, 8 низководных мостов и один участок дороги в 15 муниципалитетах региона, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как сообщает Департамент информационной политики региона, повышенный уровень воды сохраняется на реках Нице и Сосьве. В Ирбите уровень воды в Нице за сутки снизился на 6 см и составил 712 см, однако подтопленными остаются 166 приусадебных участков, дороги на 11 улицах, а также подъездные пути и мост на улице Орджоникидзе. Из зоны подтопления эвакуировали 22 человека.

После осадков продолжается рост уровня воды в реках Туре и Чусовой. В Махневском муниципальном образовании уровень воды в Тагиле увеличился на 22 см. Там остается подтопленным участок дороги между Верхней Синячихой, Махнево и селом Болотовским.

Паводковая ситуация также осложнилась в Байкаловском, Талицком, Шалинском, Режевском и Артемовском муниципалитетах. В деревне Шаламы Байкаловского района подтоплены три частных дома и три приусадебных участка. В Шалинском муниципальном образовании из-за подъема воды в Чусовой разрушен подвесной мост в деревне Мартьяново, для жителей организовали работу катера.

В Режевском районе подтоплены приусадебные участки, дачные и садовые дома. Размыта насыпная дамба, временно ограничено сообщение с деревней Чепчугово, один человек эвакуирован. В Артемовском районе из-за перелива через плотину реки Арамашки ограничили сообщение с деревней Бучино.

На территориях, где вода начала уходить, продолжается восстановление инфраструктуры. В Нижнесергинском районе подтоплений не осталось, службы восстанавливают мостовые сооружения и очищают русло реки Заставки. В Нижнем Тагиле число подтопленных территорий сократилось до 52 садовых участков в четырех СНТ, транспортное сообщение восстановили. В Горноуральском округе вода отступает, сейчас подтопленными остаются 112 садовых участков в четырех коллективных садах.

Ранее Госавтоинспекция Свердловской области сообщала о перекрытии ряда дорог из-за последствий паводка.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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16:38 Более 10 тысяч жителей Свердловской области остались без света после непогоды
16:05 В Свердловской области после паводка остаются подтопленными 419 участков и 2 дома
15:36 В Свердловской области в июне волонтеры «ЛизаАлерт» нашли живыми 98 пропавших людей
15:12 Разрушен мост, перекрыта федеральная трасса и ряд дорог: последствия подтопления в Свердловской области
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20:18 Житель Красноуральска повторно осужден за угрозу убийством
19:34 Пешеходный мост на станции Северка отремонтируют после вмешательства прокуратуры
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17:35 Сбитый на переходе екатеринбуржец добился суда только после обращения к генпрокурору
16:31 Облсуд оставил в силе девятилетний срок экс-инспектору ДПС за взятку от водителя
15:49 В Екатеринбурге на десять дней ограничат движение по Трамвайному переулку
15:23 Суд обязал обеспечить екатеринбурженку жизненно необходимыми лекарствами
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14:07 Екатеринбуржцы хотят зарабатывать в среднем 207 тысяч рублей в месяц
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