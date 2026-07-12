Возрастное ограничение 18+
Вторую волну паводка ожидают в Ирбитском районе
Фото: Николай Юдин
В Ирбитском районе ожидают вторую волну паводка. За ночь уровень воды в Нице поднялся на 25 сантиметров и достиг отметки 732 сантиметра.
По последним данным, в Ирбитском районе подтоплены 194 приусадебных участка.
Ожидается, что уже сегодня уровень воды превысит 740 сантиметров. После этого местные власти намерены ввести на территории муниципалитета режим ЧС.
Ирбитчан просят заранее позаботиться о сохранности бытовой техники, ценных вещей, по возможности, мебели, подняв все это как можно выше. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Очевидно, что идёт вторая высокая волна паводка, так что все силы и средства, включая спасателей, а также муниципальные предприятия и учреждения, готовы в любой момент прийти на помощь нуждающимся в ней»,
– сообщил мэр Николай Юдин.
По последним данным, в Ирбитском районе подтоплены 194 приусадебных участка.
Ожидается, что уже сегодня уровень воды превысит 740 сантиметров. После этого местные власти намерены ввести на территории муниципалитета режим ЧС.
Ирбитчан просят заранее позаботиться о сохранности бытовой техники, ценных вещей, по возможности, мебели, подняв все это как можно выше. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Ирбитском районе ввели режим ЧС из-за паводка
12 июля 2026
12 июля 2026