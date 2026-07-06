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Осуждённой за истязание детей опекунше из Новолялинского района снизили срок лишения свободы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд смягчил наказание для жительницы Новолялинского района Инги Костюкович, которую в марте этого года Верхотурский районный суд признал виновной в истязании подопечных детей.
Судом было установлено, что с сентября 2012 года по декабрь 2020 года под опекой женщины находилось пятеро детей, которых она жестоко наказывала. В результате у одного из подопечных развилось психическое расстройство.
Верхотурский районный суд признал Костюкович виновной в истязании несовершеннолетних (п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего ребёнка, повлёкшем психическое расстройство (п. «з», «б» ч. 2 ст. 111). В качестве наказания ей назначили 8 лет в колонии общего режима. Также с неё взыскано 3,4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
Осуждённая и её адвокат обжаловали приговор, и Областной суд, рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, снизил срок наказания до 7 лет 10 месяцев лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменения, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Также отмечается, что судом первой инстанции были вынесены четыре частных постановления в адрес руководителей двух школ, полиции и управления социальной политики №14 Министерства социальной политики Свердловской области, в которых суд указал на недостатки в работе должностных лиц.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Судом было установлено, что с сентября 2012 года по декабрь 2020 года под опекой женщины находилось пятеро детей, которых она жестоко наказывала. В результате у одного из подопечных развилось психическое расстройство.
Верхотурский районный суд признал Костюкович виновной в истязании несовершеннолетних (п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего ребёнка, повлёкшем психическое расстройство (п. «з», «б» ч. 2 ст. 111). В качестве наказания ей назначили 8 лет в колонии общего режима. Также с неё взыскано 3,4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
Осуждённая и её адвокат обжаловали приговор, и Областной суд, рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, снизил срок наказания до 7 лет 10 месяцев лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменения, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Также отмечается, что судом первой инстанции были вынесены четыре частных постановления в адрес руководителей двух школ, полиции и управления социальной политики №14 Министерства социальной политики Свердловской области, в которых суд указал на недостатки в работе должностных лиц.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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