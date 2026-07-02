Прокуратура Лесного добилась для пострадавших в ДТП детей компенсации

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ЗАТО город Лесной прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда в пользу двух семилетних детей. Оба ребёнка пострадали минувшей весной в результате наезда автомобиля.Проверка была организована после обращений родителей, чьи дети получили травмы в дорожно-транспортном происшествии. Как установили надзорные органы, авария произошла 8 апреля 2026 года около дома № 5 по улице Мира в городе Лесной. Водитель автомобиля марки «ВАЗ 21140» при проезде регулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу двум несовершеннолетним пешеходам 2018 года рождения. В результате наезда дети получили серьёзные телесные повреждения, включая закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Помимо этого, у пострадавших были зафиксированы ушибы лица и конечностей.Учитывая тяжесть причинённого вреда, прокуратура ЗАТО г. Лесной направила в суд исковое заявление в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ. Целью иска стало взыскание с водителя компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних пострадавших.Городской суд города Лесного рассмотрел материалы дела и полностью удовлетворил исковые требования прокурора. По решению суда, с ответчика в пользу каждой из пострадавших девочек взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма компенсации за причинённый детям вред здоровья составила 200 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+