Возрастное ограничение 18+
В Свердловскую область завезли более 500 тонн арбузов из Казахстана
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловскую область поступили 540 тонн арбузов из Казахстана. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Партии ввезли в регион с 29 июня по 9 июля. Специалисты отобрали пробы продукции и провели исследования в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Карантинные объекты в арбузах не обнаружены, сообщается, что вся партия допущена к продаже. Мероприятие для возрастной категории 18+
Партии ввезли в регион с 29 июня по 9 июля. Специалисты отобрали пробы продукции и провели исследования в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Карантинные объекты в арбузах не обнаружены, сообщается, что вся партия допущена к продаже. Мероприятие для возрастной категории 18+
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