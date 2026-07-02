В Свердловскую область завезли более 500 тонн арбузов из Казахстана

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Свердловскую область поступили 540 тонн арбузов из Казахстана. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.Партии ввезли в регион с 29 июня по 9 июля. Специалисты отобрали пробы продукции и провели исследования в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Карантинные объекты в арбузах не обнаружены, сообщается, что вся партия допущена к продаже. Мероприятие для возрастной категории 18+