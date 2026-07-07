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Администрацию Верхотурского округа обязали осветить улицу Восточную

17.23 Четверг, 9 июля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Прокуратура Верхотурского района через суд обязала местную администрацию установить освещение на улице Восточной.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, сотрудники ведомства вместе с представителями ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» во время проверки дороги выявили, что на участке дороги общего пользования местного значения полностью отсутствует стационарное электрическое освещение.

Поскольку отсутствие освещения в тёмное время влияет на безопасность, прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию муниципального округа Верхотурский установить фонарные столбы.

Верхотурский районный суд это требование удовлетворил.

«Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района»,

– сообщили в ведомстве.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:48 Мэрия Екатеринбурга заключает контракт по перевозкам новым трамвайным маршрутом в Академический
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15:24 Средняя цена новых китайских автомобилей в Свердловской области достигла 3,6 млн рублей
15:16 Свердловское МЧС продлило предупреждение о непогоде до 10 июля
14:12 На 500 тысяч рублей оштрафовали предпринимателя в Алапаевске после проверки Роспотребнадзора
13:47 Жителя Нижней Туры признали виновным в осквернении мемориала
13:16 Задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП в Берёзовском
12:34 Свердловские власти отчитались о паводковой обстановке на 9 июля
12:20 Молодого «связиста» из Екатеринбурга будут судить за работу на телефонных мошенников
11:14 В Первоуральске начался суд над обвиняемым во взяточничестве экс-инспектором ДПС
11:02 «Антитеррор Урал» сообщает об активных попытках вовлечения жителей Свердловской области в диверсии
10:04 Дочь умершего директора школы через суд оспаривает выводы трудовой инспекции в Екатеринбурге
09:50 Более половины жителей Свердловской области задумываются о подработке
22:44 Свердловский областной суд оставил в силе приговор экс-начальнику РЭО ГИБДД Нижнего Тагила
22:28 В Екатеринбурге продолжается масштабная модернизация коммунальных сетей
21:26 В Красноуральске взяли под арест нарушителя административных ограничений
21:14 По обвинению в похищении людей арестовали сотрудника екатеринбургского рехаба «Уралец»
21:05 В Екатеринбурге расскажут о восточных практиках и поучат рисовать иероглифы
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