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Администрацию Верхотурского округа обязали осветить улицу Восточную
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Верхотурского района через суд обязала местную администрацию установить освещение на улице Восточной.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, сотрудники ведомства вместе с представителями ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» во время проверки дороги выявили, что на участке дороги общего пользования местного значения полностью отсутствует стационарное электрическое освещение.
Поскольку отсутствие освещения в тёмное время влияет на безопасность, прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию муниципального округа Верхотурский установить фонарные столбы.
Верхотурский районный суд это требование удовлетворил.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, сотрудники ведомства вместе с представителями ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» во время проверки дороги выявили, что на участке дороги общего пользования местного значения полностью отсутствует стационарное электрическое освещение.
Поскольку отсутствие освещения в тёмное время влияет на безопасность, прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию муниципального округа Верхотурский установить фонарные столбы.
Верхотурский районный суд это требование удовлетворил.
«Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сообщили в ведомстве.
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