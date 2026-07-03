Два детсада, школу и пару скверов должны появиться на Шишимской горке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Рустам Галямов утвердил новую редакцию проекта межевания территории в районе Шишимской горки. Этот крупный холм в жилом районе Уктус собираются застроить объектами социального значения.Как поясняют эксперты интернет-ресурса «Квадратный метр», проект охватывает площадь в 36,05 гектара земли. На части этой территории уже ведётся строительство двух жилых комплексов. Но помимо них должны появиться и общественно важные объекты. Это школа и два детских сада (изначально проект предусматривал возведение только одного детсада в этом месте).Кроме образовательных объектов, новый проект отводит место под благоустройство и озеленение территории (что редкость для екатеринбуржских строек). Один сквер, согласно документам, разместится западнее будущей школы, а второй появится внутри квартала на улице Павлодарской-Туристов. Эти зелёные зоны призваны компенсировать плотность новой жилой застройки и дать жителям пространство для отдыха.Работы по некоторым объектам социальной инфраструктуры уже стартовали. Мероприятие для возрастной категории 18+