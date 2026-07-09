Приговор красноуфимцам, осуждённым за убийство и покушение на убийство, остался в силе





рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. «Трое были ранены, но им своевременно оказали медицинскую помощь и спасли. Одного обидчика Сергей Другов убил ударами в область грудной клетки и шеи. Смерть потерпевшего наступила через непродолжительное время на улице Пугачёва»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд оставил в силе приговор жителям Красноуфимска Сергею Другову и Альберту Деткову, которых коллегия присяжных признала виновными в убийстве и покушении на убийство.Судом было установлено, что в мае 2020 года Другов рассказал Деткову о своём конфликте с двумя знакомыми и попросил помочь проучить обидчиков. Позже они проникли в дом на улице Соковинской с ножами напали на четверых человек, которых, по версии следствия, задумали убить. Однако довести свой умысел до конца им не удалось, поскольку одному из потерпевших удалось запереться в комнате и вызвать полицию.Судом Другов был приговорён к 11 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы на 1 год, а Детков – к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима и ограничению свободы на 1 год 6 месяцев.Приговор обжаловали осуждённые и их защитники, но областной суд оставил решение суда нижестоящей инстанции без изменений. Мероприятие для возрастной категории 18+