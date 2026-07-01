Облсуд оставил в силе девятилетний срок экс-инспектору ДПС за взятку от водителя

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд оставил без изменения приговор бывшему старшему инспектору ДПС Фариту Агзамову, осуждённому на девять лет колонии строгого режима за вымогательство взятки у нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе суда.По данным суда, в мае 2024 года Агзамов и его напарник дежурили на посту в Чкаловском районе Екатеринбурга. Около остановки «Зелёный Бор» они остановили Renault Logan, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения.Вместо освидетельствования и составления административного протокола инспекторы потребовали у мужчины 30 тысяч рублей за отказ от привлечения к ответственности. Сначала водитель передал им 10 тысяч рублей, а позднее – ещё 20 тысяч.Мужчина сфотографировал переданные купюры и записал разговор с сотрудниками ГИБДД. Позднее деньги, попавшие на фотографии, изъяли у Агзамова.Вину бывший полицейский не признал и отказался от дачи показаний. Чкаловский районный суд признал его виновным в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством – по пунктам «а» и «б» части 5 статьи 290 УК РФ.Агзамову назначили девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 300 тысяч рублей. Его также лишили звания старшего лейтенанта полиции и на три года запретили занимать связанные с властными полномочиями должности в государственных органах. Сумму взятки конфисковали в доход государства.Уголовное дело в отношении напарника Агзамова выделено в отдельное производство. Защита экс-полицейского обжаловала приговор, однако областной суд оставил его без изменений по существу. Мероприятие для возрастной категории 18+