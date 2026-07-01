В Берёзовском 17-летний подросток упал на мотоцикле





– напомнили в пресс-группе. «Управление транспортным средством допускается только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. Приобретение мототехники несовершеннолетним, не имеющим права управления, создает угрозу их жизни и здоровью»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области сообщает о ДТП с участием 17-летнего подростка, который катался на мотоцикле в минувшее воскресенье, 5 июля.По данным областной ГАИ, молодой человек не справился с управлением и упал вместе с мотоциклом. В результате несовершеннолетний водитель получил травмы. С места происшествия его увезли в Детскую клиническую больницу №9 города Екатеринбурга. Сообщается, что родители юноши сами приобрели для своего сына байк, но водительских прав у подростка не было.Мероприятие для возрастной категории 18+