Возрастное ограничение 18+
В Берёзовском 17-летний подросток упал на мотоцикле
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области сообщает о ДТП с участием 17-летнего подростка, который катался на мотоцикле в минувшее воскресенье, 5 июля.
По данным областной ГАИ, молодой человек не справился с управлением и упал вместе с мотоциклом. В результате несовершеннолетний водитель получил травмы. С места происшествия его увезли в Детскую клиническую больницу №9 города Екатеринбурга. Сообщается, что родители юноши сами приобрели для своего сына байк, но водительских прав у подростка не было.
По данным областной ГАИ, молодой человек не справился с управлением и упал вместе с мотоциклом. В результате несовершеннолетний водитель получил травмы. С места происшествия его увезли в Детскую клиническую больницу №9 города Екатеринбурга. Сообщается, что родители юноши сами приобрели для своего сына байк, но водительских прав у подростка не было.
«Управление транспортным средством допускается только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. Приобретение мототехники несовершеннолетним, не имеющим права управления, создает угрозу их жизни и здоровью»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– напомнили в пресс-группе.
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