Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Более половины жителей Свердловской области задумываются о подработке. Об этом говорится в исследовании hh.ru.По данным аналитиков, 53% свердловчан задумываются о дополнительной занятости помимо основной работы, из них 26% уверены, что будут искать подработку, а 27% – только допускают такой вариант. Уже имеют подработку 7%.Исследователи также отметили, что уровень интереса к подработке в Свердловской области немного ниже, чем в среднем по Уральскому федеральному округу, где он составляет 54%, но выше, чем по России в целом – 50%. Больше всего думают о дополнительной занятости в Челябинской и Тюменской областях – 59 и 58% соответственно. Самый низкий уровень интереса к дополнительной занятости зафиксирован в ХМАО, где такой вариант рассматривают 45% жителей. Мероприятие для возрастной категории 18+