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Более половины жителей Свердловской области задумываются о подработке

09.50 Четверг, 9 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Более половины жителей Свердловской области задумываются о подработке. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

По данным аналитиков, 53% свердловчан задумываются о дополнительной занятости помимо основной работы, из них 26% уверены, что будут искать подработку, а 27% – только допускают такой вариант. Уже имеют подработку 7%.

Исследователи также отметили, что уровень интереса к подработке в Свердловской области немного ниже, чем в среднем по Уральскому федеральному округу, где он составляет 54%, но выше, чем по России в целом – 50%. Больше всего думают о дополнительной занятости в Челябинской и Тюменской областях – 59 и 58% соответственно. Самый низкий уровень интереса к дополнительной занятости зафиксирован в ХМАО, где такой вариант рассматривают 45% жителей.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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21:14 По обвинению в похищении людей арестовали сотрудника екатеринбургского рехаба «Уралец»
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16:47 Серовская транспортная прокуратура взыскала с виновника ДТП расходы на авиаэвакуацию пострадавшего
16:31 В Екатеринбурге до середины сентября закроют движение по улице Синяева
16:30 «Президент у нас в стране один». Губернатор Паслер объяснил ликвидацию поста президента футбольного «Урала»
16:15 В Екатеринбурге мужчину осудили за попытку забрать накопления у собственной бабушки
15:29 Лифтостроительное предприятие из Ирана планирует открыть завод в Екатеринбурге
15:23 Екатеринбургский суд отказал в УДО осуждённому за попытку похищения своих родственников
15:01 Мэрия Екатеринбурга подвела итоги конкурса на проектирование продления метро
14:52 Мошенники массово звонят родственникам погибших военных из Свердловской области
14:19 Курганца наказали обязательными работами за кражу в Реже
14:02 Метавшего нож в пасынка мужчину начали судить в Сухом Логу
12:59 Ещё одну екатеринбурженку будут судить за мошенничество под видом сдачи квартир в аренду
12:44 Завод «Кремний Урал» в Свердловской области остановил производство
11:05 В Екатеринбурге 7 июля пропала 17-летняя девушка
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