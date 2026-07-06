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Разрушен мост, перекрыта федеральная трасса и ряд дорог: последствия подтопления в Свердловской области

15.12 Суббота, 11 июля 2026
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
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Из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реках в Свердловской области ввели ограничения движения сразу на нескольких федеральных, региональных и местных дорогах. Паводок привел к подтоплению проезжей части, размыву дорожного полотна и повреждению мостов. Об этом сообщили в Уралуправтодоре и Госавтоинспекции Свердловской области.

Полностью перекрыли федеральную трассу Р-351 «Екатеринбург – Тюмень», которая после реконструкции станет частью магистрали М-12. Для водителей организовали объезд. Маршрут проходит через съезд с трассы Р-351 на 140-м километре, далее через Квашнинское, Ирбит и Байкалово с возвращением на федеральную трассу на 205-м километре.

Из-за сложной гидрологической обстановки ограничения ввели и на других дорогах региона. В Талицком районе подтопило участок федеральной трассы, из-за чего движение организовали по одной полосе в каждом направлении. Возле деревни Кокуй произошел размыв плотины. Кроме того, закрыты мост и дорога через реку Юрмыч на подъезде к деревне Вазова. В Пышминском районе движение полностью перекрыли в деревне Катарач возле плотины, а также в районе села Печеркино и деревни Пульниково.

Паводок затронул и другие муниципалитеты. В Байкаловском районе закрыт участок улицы Советской в деревне Шаламы, объезд отсутствует, для местных жителей организовали эвакуацию. В Артемовском районе ограничили движение на 18-м километре автодороги «Артемовский – Арамашево», объезд организовали по трассе «Екатеринбург – Реж – Алапаевск». В Алапаевском районе перекрыли дорогу «Арамашево – Косякова» из-за разрушения моста через реку Шайтанку.

Ограничения продолжают действовать и в Невьянском районе на автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». На 29-м километре, в районе поселка Верх-Нейвинский, транспорт направляют в объезд через обход Верхней Пышмы и поселок Балтым с выездом на дорогу «Верхняя Пышма – Невьянск». Для автомобилей, следующих в Таватуй, Селен и Мурзинку, сохраняется прямой проезд. На одном из участков трассы организовано реверсивное движение.


Мероприятие для возрастной категории 18+

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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15:12 Разрушен мост, перекрыта федеральная трасса и ряд дорог: последствия подтопления в Свердловской области
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21:28 В Нижнем Тагиле осудили лже-электриков
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15:23 Суд обязал обеспечить екатеринбурженку жизненно необходимыми лекарствами
14:34 Улицу Вилонова в Екатеринбурге перекроют на два месяца
14:07 Екатеринбуржцы хотят зарабатывать в среднем 207 тысяч рублей в месяц
13:38 «Иннопром-2026» в Екатеринбурге посетили более 52 тысяч человек
13:21 В Екатеринбурге будут судить водителя Lexus за смертельное ДТП на Космонавтов
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