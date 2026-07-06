Разрушен мост, перекрыта федеральная трасса и ряд дорог: последствия подтопления в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реках в Свердловской области ввели ограничения движения сразу на нескольких федеральных, региональных и местных дорогах. Паводок привел к подтоплению проезжей части, размыву дорожного полотна и повреждению мостов. Об этом сообщили в Уралуправтодоре и Госавтоинспекции Свердловской области.Полностью перекрыли федеральную трассу Р-351 «Екатеринбург – Тюмень», которая после реконструкции станет частью магистрали М-12. Для водителей организовали объезд. Маршрут проходит через съезд с трассы Р-351 на 140-м километре, далее через Квашнинское, Ирбит и Байкалово с возвращением на федеральную трассу на 205-м километре.Из-за сложной гидрологической обстановки ограничения ввели и на других дорогах региона. В Талицком районе подтопило участок федеральной трассы, из-за чего движение организовали по одной полосе в каждом направлении. Возле деревни Кокуй произошел размыв плотины. Кроме того, закрыты мост и дорога через реку Юрмыч на подъезде к деревне Вазова. В Пышминском районе движение полностью перекрыли в деревне Катарач возле плотины, а также в районе села Печеркино и деревни Пульниково.Паводок затронул и другие муниципалитеты. В Байкаловском районе закрыт участок улицы Советской в деревне Шаламы, объезд отсутствует, для местных жителей организовали эвакуацию. В Артемовском районе ограничили движение на 18-м километре автодороги «Артемовский – Арамашево», объезд организовали по трассе «Екатеринбург – Реж – Алапаевск». В Алапаевском районе перекрыли дорогу «Арамашево – Косякова» из-за разрушения моста через реку Шайтанку.Ограничения продолжают действовать и в Невьянском районе на автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». На 29-м километре, в районе поселка Верх-Нейвинский, транспорт направляют в объезд через обход Верхней Пышмы и поселок Балтым с выездом на дорогу «Верхняя Пышма – Невьянск». Для автомобилей, следующих в Таватуй, Селен и Мурзинку, сохраняется прямой проезд. На одном из участков трассы организовано реверсивное движение.Мероприятие для возрастной категории 18+