В Карпинске завод погасил долг по зарплате перед 56 работниками

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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«Завод горного машиностроения» в Карпинске выплатил сотрудникам около 4,4 млн рублей задолженности по зарплате после вмешательства прокуратуры.Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, предприятие не платило 56 работникам с февраля по май 2026 года. Несколько уволившихся сотрудников также не получили полный расчёт.В отношении завода возбудили административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. Руководителю предприятия внесли представление, после чего директору объявили выговор.Завод полностью погасил задолженность и выплатил работникам компенсацию за задержку зарплаты. Мероприятие для возрастной категории 18+