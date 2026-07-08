Возрастное ограничение 18+
В Карпинске завод погасил долг по зарплате перед 56 работниками
Фото: Вечерние ведомости
«Завод горного машиностроения» в Карпинске выплатил сотрудникам около 4,4 млн рублей задолженности по зарплате после вмешательства прокуратуры.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, предприятие не платило 56 работникам с февраля по май 2026 года. Несколько уволившихся сотрудников также не получили полный расчёт.
В отношении завода возбудили административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. Руководителю предприятия внесли представление, после чего директору объявили выговор.
Завод полностью погасил задолженность и выплатил работникам компенсацию за задержку зарплаты. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, предприятие не платило 56 работникам с февраля по май 2026 года. Несколько уволившихся сотрудников также не получили полный расчёт.
В отношении завода возбудили административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. Руководителю предприятия внесли представление, после чего директору объявили выговор.
Завод полностью погасил задолженность и выплатил работникам компенсацию за задержку зарплаты. Мероприятие для возрастной категории 18+
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