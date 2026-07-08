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Задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП в Берёзовском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области задержали предполагаемого виновника ДТП в посёлке Шиловка Берёзовского городского округа. Ранее в СМИ сообщалось, что ночью 8 июля там насмерть сбили 25-детнего мужчину.
Виновник аварии с места ДТП скрылся.
По данным «Е1», погибший недавно отметил день рождения. У него осталась маленькая дочь.
Издание также сообщает, что задержанным оказался 34 летний водитель «ВАЗа». Сейчас с ним проводят следственные действия. В полиции рассказали, что он ранее был судим. Мероприятие для возрастной категории 18+
Виновник аварии с места ДТП скрылся.
По данным «Е1», погибший недавно отметил день рождения. У него осталась маленькая дочь.
Издание также сообщает, что задержанным оказался 34 летний водитель «ВАЗа». Сейчас с ним проводят следственные действия. В полиции рассказали, что он ранее был судим. Мероприятие для возрастной категории 18+
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