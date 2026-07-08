Житель Красноуральска повторно осужден за угрозу убийством

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Мировой судья Красноуральского судебного района вынес приговор местному жителю, признанному виновным в угрозе убийством. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке в связи с полным признанием подсудимым своей вины.В суде было установлено, что преступление произошло в марте 2026 года в вечернее время в доме по улице Яна Нуммура в городе Красноуральске. Между подсудимым и его бывшей женой возникла ссора, переросшая в акт агрессии. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина схватил потерпевшую за шею и начал сдавливать ей горло пальцами. Помимо физического воздействия, подсудимый высказал прямую угрозу физической расправы, заявив, что расправится с потерпевшей.Действия подсудимого суд квалифицировал по части 1 статьи 119 УК РФ как угрозу убийством при наличии оснований опасаться её осуществления. Данное преступление относится к категории небольшой тяжести согласно действующему законодательству. При вынесении приговора суд учёл, что подобное преступление совершается подсудимым не в первый раз. Ранее, в 2024 году, мужчину уже судили за аналогичное деяние в отношении той же самой потерпевшей. По итогам того разбирательства суд назначил ему 240 часов обязательных работ.По результатам рассмотрения дела суд признал семейного насильника виновным в инкриминируемом ему деянии. В качестве наказания ему назначено 400 часов обязательных работ — в полтора раза больше, чем в первый раз. Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Срок для подачи апелляционной жалобы составляет 15 суток со дня оглашения решения. Мероприятие для возрастной категории 18+