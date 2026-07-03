Пешеходный мост на станции Северка отремонтируют после вмешательства прокуратуры

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская транспортная прокуратура добилась через суд приведения в нормативное состояние пешеходного моста на железнодорожной станции Северка. Ранее состояние инженерного сооружения было признано опасным.Надзорное ведомство провело масштабную проверку соблюдения законодательства о защите прав потребителей, безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Объектом проверки стала деятельность Свердловской дирекции пассажирских обустройств, которая является балансодержателем пешеходного путепровода на станции Северка.В ходе проверки прокуратура выявила целый ряд серьёзных нарушений в состоянии моста. Так, было установлено, что на мосту частично отсутствует асфальтовое покрытие, что создает риски для безопасности пешеходов. Кроме того, обнаружены повреждения защитного слоя бетона на конструкциях самого путепровода. Аналогичные повреждения защитного слоя выявлены и на ограждении контактной сети вблизи моста. Сооружение не оборудовано тактильными табличками для использования людьми с инвалидностью, что лишало маломобильных граждан возможности безопасно и самостоятельно пользоваться переходом.По результатам проверки транспортный прокурор принял решение обратиться в суд с исковыми требованиями. Прокурор потребовал понудить предприятие транспорта провести полноценный ремонт пешеходного моста.Рассмотрение дела состоялось в Железнодорожном районном суде города Екатеринбурга. Суд полностью удовлетворил исковые требования, заявленные транспортным прокурором. Таким образом, балансодержатель инфраструктуры обязан устранить все выявленные нарушения в установленном порядке. Это касается как восстановления асфальтового покрытия, так и ремонта поврежденных бетонных конструкций.Фактическое исполнение судебного решения находится на постоянном контроле надзорного ведомства. Мероприятие для возрастной категории 18+