После смерти трёх человек в погребе в посёлке Буланаш возбудили уголовное дело

– рассказал Валерий Горелых.

«Посёлок Буланаш расположен в заболоченной местности с грунтовыми водами и скоплениями газов. Учитывая, что в настоящее время долго идут дожди, подземная вода выдавливает газовую смесь. Не случайно в былые времена люди прежде, чем спуститься в подпол или овощную яму, сначала зажигали свечу и ставили её в ведро. Если пламя гасло, это означало, что помещение необходимо тщательно проветрить, и только потом опускаться вниз»,