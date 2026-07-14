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После смерти трёх человек в погребе в посёлке Буланаш возбудили уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью трёх человек в посёлке Буланаш Артёмовского округа.
Ранее сообщалось, что пожилой мужчина, его супруга и его дочь спустились в овощную яму и задохнулись. Сообщается, что трагедия произошла вечером 11 июля.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых, первой в погреб спустилась дочь хозяев дома, за ней в яму спустилась её мать. Позже, поняв, что случилась беда, на помощь близким поспешил отец. По расположению тел в погребе стало ясно, что мужчина пытался подтянуть дочь и супругу к выходу, но сам потерял сознание и упал. Версию, согласно которой в погребе была превышена концентрация вредного газа, подтвердили специалисты газовой службы, выезжавшие на место трагедии.
По словам Горелых, такую сильную концентрацию газа в овощной яме могли вызвать длительные дожди.
Ранее сообщалось, что пожилой мужчина, его супруга и его дочь спустились в овощную яму и задохнулись. Сообщается, что трагедия произошла вечером 11 июля.
«По предварительным данным, смерть граждан наступила в результате нехватки кислорода в погребе, куда самостоятельно спустились пострадавшие»,
– сообщили в свердловском СК.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых, первой в погреб спустилась дочь хозяев дома, за ней в яму спустилась её мать. Позже, поняв, что случилась беда, на помощь близким поспешил отец. По расположению тел в погребе стало ясно, что мужчина пытался подтянуть дочь и супругу к выходу, но сам потерял сознание и упал. Версию, согласно которой в погребе была превышена концентрация вредного газа, подтвердили специалисты газовой службы, выезжавшие на место трагедии.
По словам Горелых, такую сильную концентрацию газа в овощной яме могли вызвать длительные дожди.
«Посёлок Буланаш расположен в заболоченной местности с грунтовыми водами и скоплениями газов. Учитывая, что в настоящее время долго идут дожди, подземная вода выдавливает газовую смесь. Не случайно в былые времена люди прежде, чем спуститься в подпол или овощную яму, сначала зажигали свечу и ставили её в ведро. Если пламя гасло, это означало, что помещение необходимо тщательно проветрить, и только потом опускаться вниз»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– рассказал Валерий Горелых.
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