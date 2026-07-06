В Полевском после капремонта распахнула двери взрослая поликлиника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В южной части Полевского наконец-то случилось долгожданное событие — после капитального ремонта открылась взрослая поликлиника центральной районной больницы. Об этом не без гордости сообщил свердловский губернатор Денис Паслер.Зданию, где разместилось медучреждение, уже под сорок лет — оно 1983 года постройки, и такого масштабного преображения здесь не видело за всю историю. Строители буквально переделали всё: полностью заменили кровлю, привели в порядок все внутренние помещения и досконально модернизировали инженерные системы. Теперь здесь проложены новые электросети, трубы отопления и водопровод.Но ремонтом дело не ограничилось — больницу, которая рассчитана на 600 посещений за смену, основательно переоснастили и материально. Закупили больше 550 единиц новой мебели и медицинского оборудования, так что врачам теперь и работать, и принимать пациентов стало гораздо удобнее.Это уже второй медицинский объект в городе, который привели в порядок за последнее время. Как напомнил губернатор, в мае в северной части города заработала обновлённая поликлиника, так что теперь медобслуживание есть у живущих на разных концах Полевского горожан. Мероприятие для возрастной категории 18+