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Экс-сотрудников телефонной компании будут судить за продажу персональных данных в Нижнесергинском районе
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Нижнесергинского района утвердила обвинительное заключение в отношении двух бывших специалистов офиса продаж телефонной компании – молодых людей 2000 и 2004 годов рождения.
Обоим фигурантам предъявлено обвинение по пунктам «а», «в», «г» части 3 статьи 272.1 УК РФ – незаконное использование и передача компьютерной информации, содержащей персональные данные. Согласно материалам дела, с июля по сентябрь 2025 года молодые люди работали в филиале компании, которая от имени оператора сотовой связи занимается поиском потенциальных абонентов, их справочно-информационным обслуживанием и оказанием сервисных услуг. Следствие полагает, что обвиняемые, пользуясь своим служебным положением, через мессенджер продавали неустановленному лицу номера банковских карт.
Кроме того, один из обвиняемых, 2004 года рождения, привлекается также по части 2 статьи 274.4 УК РФ – участие в незаконной деятельности по передаче абонентского номера. Следствие считает, что он создал и передал неустановленному лицу e-SIM без согласия её владельца, получив неправомерный доступ к средствам обработки и хранения компьютерной информации.
В результате этих действий персональные данные 76 абонентов оператора сотовой связи стали известны третьим лицам без согласия самих клиентов, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд для рассмотрения по существу. Материалы проверки в отношении неустановленного лица, которому продавались данные, выделены в отдельное производство.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Обоим фигурантам предъявлено обвинение по пунктам «а», «в», «г» части 3 статьи 272.1 УК РФ – незаконное использование и передача компьютерной информации, содержащей персональные данные. Согласно материалам дела, с июля по сентябрь 2025 года молодые люди работали в филиале компании, которая от имени оператора сотовой связи занимается поиском потенциальных абонентов, их справочно-информационным обслуживанием и оказанием сервисных услуг. Следствие полагает, что обвиняемые, пользуясь своим служебным положением, через мессенджер продавали неустановленному лицу номера банковских карт.
Кроме того, один из обвиняемых, 2004 года рождения, привлекается также по части 2 статьи 274.4 УК РФ – участие в незаконной деятельности по передаче абонентского номера. Следствие считает, что он создал и передал неустановленному лицу e-SIM без согласия её владельца, получив неправомерный доступ к средствам обработки и хранения компьютерной информации.
В результате этих действий персональные данные 76 абонентов оператора сотовой связи стали известны третьим лицам без согласия самих клиентов, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд для рассмотрения по существу. Материалы проверки в отношении неустановленного лица, которому продавались данные, выделены в отдельное производство.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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