Возрастное ограничение 18+

Подростки от 14 лет смогут подтвердить профиль на «Авито» через «Госуслуги»

18.17 Вторник, 14 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Пользователям «Авито» от 14 лет разрешили подтверждать личность через «Госуслуги». После проверки в профиле появятся отметки «Документы проверены» и «Реквизиты проверены», сообщили в пресс-службе платформы.

Раньше такая верификация была доступна только совершеннолетним. Теперь пройти её смогут подростки от 14 лет, у которых уже есть российский паспорт и подтверждённая учётная запись на «Госуслугах». Нововведение реализовано при поддержке Минцифры России.

По данным исследования «Авито», отдельные аккаунты на платформе есть у 31% детей. Подростки продают ненужные вещи, ищут подработку, предлагают услуги и товары собственного производства. При этом 67% пользователей платформы больше доверяют профилям, которые прошли проверку через «Госуслуги».

Также на «Авито» появилась функция «Позвать взрослого». Она поможет несовершеннолетним восстановить доступ к профилю, если тот был временно ограничен, например, из-за признаков возможного взлома.

Подросток сможет отправить запрос родителю или другому совершеннолетнему родственнику. Взрослый должен подтвердить, что знает владельца аккаунта. Доступа к перепискам, объявлениям и личным данным подростка он при этом не получит. Если выбранный родственник не ответит или не пройдёт проверку, запрос можно будет отправить другому взрослому. Число попыток не ограничено.

«Сегодня подростки 14–17 лет — это настоящие юные предприниматели: на платформе они продают вещи, из которых выросли, находят первую подработку и оказывают услуги. Они ценят свою репутацию и хотят, чтобы им доверяли. Наша задача — дать им для этого инструменты, а не барьеры», – отметила директор департамента по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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18:00 Экс-сотрудников телефонной компании будут судить за продажу персональных данных в Нижнесергинском районе
16:59 После смерти трёх человек в погребе в посёлке Буланаш возбудили уголовное дело
16:28 Ради Царских дней в уральской столице перекроют дороги
15:33 Белая башня перешла в ведение госкорпорации «Дом.рф»
15:30 Власти Первоуральска пообещали попросить деньги у области для восстановления ДК «Горняк»
15:23 Молодой водитель с несовершеннолетними друзьями попал в ДТП в Екатеринбурге
14:58 Красноуфимские врачи вернули возможность ходить пострадавшей от непогоды пенсионерке
14:28 Осуждённой за истязание детей опекунше из Новолялинского района снизили срок лишения свободы
14:00 Жителя Верхней Пышмы осудили за драку в баре
13:34 В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 63-летнего мужчину
13:02 Приговор красноуфимцам, осуждённым за убийство и покушение на убийство, остался в силе
12:09 Вторую волну паводка ожидают в Ирбитском районе
11:22 Екатеринбуржца обвиняют в хищении 23 млн и ущербе на 76,6 млн рублей
11:00 В свердловском посёлке Буланаш в овощной яме задохнулись три человека
10:23 На 73-м километре ЕКАД произошло смертельное ДТП
10:12 Партию контрафакта изъяла полиция в Первоуральске
09:29 Работника железной дороги из Серова будут судить за присвоение имущества на 3,5 млн рублей
21:02 Жители Екатеринбурга обсудят будущее набережных Исети под плеск любимой реки
20:21 Спасти от цепи и усыпления пса из Медного просят зооволонтёры
20:05 Между Тюменью и Екатеринбургом приходится ехать по «встречке»
19:45 Экспертиза одобрила встраивание здания земской школы в Екатеринбурге в новый ЖК
19:43 Осуждённому за передачу секретов «Булавы» екатеринбуржцу грозит новый срок
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