Возрастное ограничение 18+
Подростки от 14 лет смогут подтвердить профиль на «Авито» через «Госуслуги»
Фото: Вечерние ведомости
Пользователям «Авито» от 14 лет разрешили подтверждать личность через «Госуслуги». После проверки в профиле появятся отметки «Документы проверены» и «Реквизиты проверены», сообщили в пресс-службе платформы.
Раньше такая верификация была доступна только совершеннолетним. Теперь пройти её смогут подростки от 14 лет, у которых уже есть российский паспорт и подтверждённая учётная запись на «Госуслугах». Нововведение реализовано при поддержке Минцифры России.
По данным исследования «Авито», отдельные аккаунты на платформе есть у 31% детей. Подростки продают ненужные вещи, ищут подработку, предлагают услуги и товары собственного производства. При этом 67% пользователей платформы больше доверяют профилям, которые прошли проверку через «Госуслуги».
Также на «Авито» появилась функция «Позвать взрослого». Она поможет несовершеннолетним восстановить доступ к профилю, если тот был временно ограничен, например, из-за признаков возможного взлома.
Подросток сможет отправить запрос родителю или другому совершеннолетнему родственнику. Взрослый должен подтвердить, что знает владельца аккаунта. Доступа к перепискам, объявлениям и личным данным подростка он при этом не получит. Если выбранный родственник не ответит или не пройдёт проверку, запрос можно будет отправить другому взрослому. Число попыток не ограничено.
«Сегодня подростки 14–17 лет — это настоящие юные предприниматели: на платформе они продают вещи, из которых выросли, находят первую подработку и оказывают услуги. Они ценят свою репутацию и хотят, чтобы им доверяли. Наша задача — дать им для этого инструменты, а не барьеры», – отметила директор департамента по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова. Мероприятие для возрастной категории 18+
Раньше такая верификация была доступна только совершеннолетним. Теперь пройти её смогут подростки от 14 лет, у которых уже есть российский паспорт и подтверждённая учётная запись на «Госуслугах». Нововведение реализовано при поддержке Минцифры России.
По данным исследования «Авито», отдельные аккаунты на платформе есть у 31% детей. Подростки продают ненужные вещи, ищут подработку, предлагают услуги и товары собственного производства. При этом 67% пользователей платформы больше доверяют профилям, которые прошли проверку через «Госуслуги».
Также на «Авито» появилась функция «Позвать взрослого». Она поможет несовершеннолетним восстановить доступ к профилю, если тот был временно ограничен, например, из-за признаков возможного взлома.
Подросток сможет отправить запрос родителю или другому совершеннолетнему родственнику. Взрослый должен подтвердить, что знает владельца аккаунта. Доступа к перепискам, объявлениям и личным данным подростка он при этом не получит. Если выбранный родственник не ответит или не пройдёт проверку, запрос можно будет отправить другому взрослому. Число попыток не ограничено.
«Сегодня подростки 14–17 лет — это настоящие юные предприниматели: на платформе они продают вещи, из которых выросли, находят первую подработку и оказывают услуги. Они ценят свою репутацию и хотят, чтобы им доверяли. Наша задача — дать им для этого инструменты, а не барьеры», – отметила директор департамента по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова. Мероприятие для возрастной категории 18+
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