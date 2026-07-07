Подростки от 14 лет смогут подтвердить профиль на «Авито» через «Госуслуги»

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Пользователям «Авито» от 14 лет разрешили подтверждать личность через «Госуслуги». После проверки в профиле появятся отметки «Документы проверены» и «Реквизиты проверены», сообщили в пресс-службе платформы.Раньше такая верификация была доступна только совершеннолетним. Теперь пройти её смогут подростки от 14 лет, у которых уже есть российский паспорт и подтверждённая учётная запись на «Госуслугах». Нововведение реализовано при поддержке Минцифры России.По данным исследования «Авито», отдельные аккаунты на платформе есть у 31% детей. Подростки продают ненужные вещи, ищут подработку, предлагают услуги и товары собственного производства. При этом 67% пользователей платформы больше доверяют профилям, которые прошли проверку через «Госуслуги».Также на «Авито» появилась функция «Позвать взрослого». Она поможет несовершеннолетним восстановить доступ к профилю, если тот был временно ограничен, например, из-за признаков возможного взлома.Подросток сможет отправить запрос родителю или другому совершеннолетнему родственнику. Взрослый должен подтвердить, что знает владельца аккаунта. Доступа к перепискам, объявлениям и личным данным подростка он при этом не получит. Если выбранный родственник не ответит или не пройдёт проверку, запрос можно будет отправить другому взрослому. Число попыток не ограничено.«Сегодня подростки 14–17 лет — это настоящие юные предприниматели: на платформе они продают вещи, из которых выросли, находят первую подработку и оказывают услуги. Они ценят свою репутацию и хотят, чтобы им доверяли. Наша задача — дать им для этого инструменты, а не барьеры», – отметила директор департамента по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова. Мероприятие для возрастной категории 18+