Суд обязал обеспечить екатеринбурженку жизненно необходимыми лекарствами

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Жительнице Екатеринбурга восстановили право на бесплатное получение жизненно необходимых лекарств и медицинских изделий. Суд также взыскал в её пользу 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщили в прокуратуре Свердловской области.Женщина получала назначенные эндокринологом препараты для сахароснижающей терапии и медицинские изделия до 2026 года. Однако в январе ей отказались выписывать льготные рецепты, сославшись на якобы оформленный отказ от лекарственного обеспечения в пользу ежемесячной денежной выплаты.Сама екатеринбурженка заявила, что такого отказа не подавала. Из-за этого её не включили ни в федеральный, ни в региональный регистр льготников.Прокуратура Орджоникидзевского района обратилась в суд. Он обязал региональное отделение Социального фонда восстановить право женщины на получение лекарств в натуральной форме и передать сведения в областной минздрав. Медучреждение должно бесплатно обеспечить пациентку назначенными препаратами и медицинскими изделиями.Исполнение решения суда прокуратура взяла на контроль, отметили в пресс-службе ведомства. Мероприятие для возрастной категории 18+