Возрастное ограничение 18+
Белая башня перешла в ведение госкорпорации «Дом.рф»
Фото: Вечерние ведомости
Арх-группа «Подельники», которая занималась сохранением башни с 2012 года, официально больше не является арендатором объекта. Проведение экскурсий по башне приостановлено, сообщили «Подельники».
При этом «Подельники» продолжают вести переговоры с ПАО «Дом.рф» о судьбе памятника. Белая башня по-прежнему находится под охраной.
Ранее «Подельники» и свердловское отделение ВООПИиК просили госкорпорацию оставить башню в пользовании «Подельников». Мероприятие для возрастной категории 18+
При этом «Подельники» продолжают вести переговоры с ПАО «Дом.рф» о судьбе памятника. Белая башня по-прежнему находится под охраной.
Ранее «Подельники» и свердловское отделение ВООПИиК просили госкорпорацию оставить башню в пользовании «Подельников». Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле осудили лже-электриков
10 июля 2026
10 июля 2026