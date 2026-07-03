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В Екатеринбурге будут судить водителя Lexus за смертельное ДТП на Космонавтов
Фото: Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП на проспекте Космонавтов. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, вечером 11 апреля 2026 года 24-летний Дмитрий Гаренских ехал за рулём Lexus LX570 по проспекту Космонавтов со скоростью около 144 километров в час. Автомобиль столкнулся с Toyota Auris, после чего выехал на встречную полосу и врезался в BMW X5.
Женщина, управлявшая BMW, умерла в больнице. Её полуторагодовалый сын получил тяжёлые травмы.
После аварии водитель Lexus попытался уйти с места ДТП, но его задержали очевидцы. От освидетельствования на состояние опьянения он отказался. По закону такой отказ позволяет признать водителя находившимся в состоянии опьянения.
Экспертиза установила, что водитель BMW не могла избежать столкновения: с момента выезда Lexus на встречную полосу до удара прошло чуть больше секунды.
Гаренских признал вину. Дело направят в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+
По версии следствия, вечером 11 апреля 2026 года 24-летний Дмитрий Гаренских ехал за рулём Lexus LX570 по проспекту Космонавтов со скоростью около 144 километров в час. Автомобиль столкнулся с Toyota Auris, после чего выехал на встречную полосу и врезался в BMW X5.
Женщина, управлявшая BMW, умерла в больнице. Её полуторагодовалый сын получил тяжёлые травмы.
После аварии водитель Lexus попытался уйти с места ДТП, но его задержали очевидцы. От освидетельствования на состояние опьянения он отказался. По закону такой отказ позволяет признать водителя находившимся в состоянии опьянения.
Экспертиза установила, что водитель BMW не могла избежать столкновения: с момента выезда Lexus на встречную полосу до удара прошло чуть больше секунды.
Гаренских признал вину. Дело направят в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+
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