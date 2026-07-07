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Пассажир Chevrolet погиб после столкновения с грузовиком на ЕКАД
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Один человек погиб, ещё один пострадал в ДТП на 72-м километре ЕКАД в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным ведомства, 10 июля водитель Chevrolet врезался в стоящий грузовой автомобиль. В результате аварии один из пассажиров легковушки погиб на месте, второго с травмами госпитализировали.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются. Мероприятие для возрастной категории 18+
По предварительным данным ведомства, 10 июля водитель Chevrolet врезался в стоящий грузовой автомобиль. В результате аварии один из пассажиров легковушки погиб на месте, второго с травмами госпитализировали.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются. Мероприятие для возрастной категории 18+
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