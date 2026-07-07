Пассажир Chevrolet погиб после столкновения с грузовиком на ЕКАД

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Один человек погиб, ещё один пострадал в ДТП на 72-м километре ЕКАД в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительным данным ведомства, 10 июля водитель Chevrolet врезался в стоящий грузовой автомобиль. В результате аварии один из пассажиров легковушки погиб на месте, второго с травмами госпитализировали.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются. Мероприятие для возрастной категории 18+