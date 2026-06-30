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С начала сезона в Свердловской области клещей сняли с 17 тысяч человек
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С начала сезона в Свердловской области количество людей, с которых снимали клещей после прогулки на природе, достигло 17 тысяч.
С подозрением на энцефалит госпитализирован 101 человек, с подозрением на боррелиоз – 190 человек.
В ведомстве напоминают, что при укусе клеща необходимо сразу же обращаться в травмпункт. Если такой возможности нет, клеща нужно постараться удалить самостоятельно. Затем клеща нужно сдать на исследование. Адреса и контакты пунктов приёма можно найти здесь. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Это в 1,5 раза ниже уровня аналогичного периода 2025 года и среднего многолетнего уровня»,
– сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
С подозрением на энцефалит госпитализирован 101 человек, с подозрением на боррелиоз – 190 человек.
В ведомстве напоминают, что при укусе клеща необходимо сразу же обращаться в травмпункт. Если такой возможности нет, клеща нужно постараться удалить самостоятельно. Затем клеща нужно сдать на исследование. Адреса и контакты пунктов приёма можно найти здесь. Мероприятие для возрастной категории 18+
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